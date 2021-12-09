В Приморье увеличили количество коек для лечения больных COVID-19

В Приморье увеличили количество коек для лечения больных COVID-19
В Приморье увеличили количество коек для лечения больных COVID-19
Сегодня, 11:55Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Коечный фонд Приморского края для больных COVID-19 вырос более чем на 70 мест. Рост числа больных в регионе продолжается.

Оперативный штаб края рапортует, что за прошедшие сутки специалисты зарегистрировали 459 новых случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в Приморском крае развернуты 2 622 койки для больных COVID-19 и пневмониями в 24 медицинских организациях.

Возросшая заболеваемость — следствие отсутствие коллективного иммунитета в регионе. Его было необходимо сформировать до начала эпидемиологического осеннего сезона, до начала октября. Отдельно специалисты подчеркивают, что зависимости между ростом заболеваемости увеличением темпа вакцинации нет.

«Вакцинация не провоцирует заболевание у человека, в вакцине нет живого вируса. Человек может заболеть после прививки только в том случае, если он игнорировал средства индивидуальной защиты в первые 20 дней после прививки, когда формируется иммунитет», — акцентировали в ведомстве.

По данным местного Роспотребнадзора, уже вакцинированы 836 747 приморцев. Доля заболевших после полного курса вакцинации составляет всего 0,2%.

На сегодняшний день жителям Приморья доступны более 250 мобильных и стационарных пунктов вакцинации.

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