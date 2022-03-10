В Приморье снижается число заболевших коронавирусной инфекцией

По данным оперативного штаба на 10 марта, за последние сутки выявлено 906 новых случаев коронавируса, выздоровели 1664 человека.
С 11 марта инфекционные кабинеты и центры открыты по времени работы поликлиник, кроме АИЦ на Воропаева, 5, во Владивостоке, который продолжает работать круглосуточно.
С 12 марта прекратит работу амбулаторный центр на Светланской, 131, температурящих пациентов просят обращаться в инфекционный кабинет владивостокской поликлиники № 3.
Отметим, на амбулаторном лечении остаются около 14 тысяч приморцев. Медики осторожно отмечают стабилизацию заболеваемости в крае, однако сокращение стационарной или амбулаторной помощи пока не предполагается, уточнили в краевом Минздраве.
Напомним, что 3 марта опубликованы поправки в действующее постановление о введении режима повышенной готовности в Приморском крае. Они отменяют целый ряд ограничений, введенных ранее в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Тем не менее, медики настаивают на соблюдении мер профилактики COVID-19. Одна из самых эффективных считается вакцинация. Прививочные кабинеты продолжают работать во всех муниципалитетах края.