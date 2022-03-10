В Приморье снижается число заболевших коронавирусной инфекцией

Отметим, на амбулаторном лечении остаются около 14 тысяч приморцев. Медики осторожно отмечают стабилизацию заболеваемости в крае, однако сокращение стационарной или амбулаторной помощи пока не предполагается, уточнили в краевом Минздраве.