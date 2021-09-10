Более 250 человек: Приморцы учатся ухаживать за инвалидами на специальных курсах

Более 250 человек: Приморцы учатся ухаживать за инвалидами на специальных курсах

Более 250 человек: Приморцы учатся ухаживать за инвалидами на специальных курсах

Сегодня, 11:51
Здоровье и экология
Фото: Медиахолдинг1Mi
С начала 2021 года 255 приморцев прошли полный курс обучения навыкам ухода за тяжелобольными людьми и инвалидами — так называемую «школу ухода». Это — одно из важных условий для получения специальной краевой выплаты.

Как рассказали в региональном правительстве, такая школа работает на базе краевого центра социального обслуживания населения. Отмечается, что пройти такое обучение необходимо тем, кто из-за ухода за больными родственниками не может выйти на работу и осуществлять трудовую деятельности.

На курсах занимающимся рассказывают о профилактике осложнений, обучают методам помощи лежащим больным, а также использованию различных средств реабилитации.

Такого рода выплата положена тем семьям, в которых среднедушевой доход ниже 1,5 величины прожиточного минимума. Сейчас в Приморье этот размер составляет чуть более 22 тысяч рублей на человека.

В минтруда отметили, что сейчас такого рода выплату получают около 550 приморцев. С начала года на выплаты направили более 38 миллионов рублей.

Отмечается, что помимо этих занятий в «школе ухода» есть курсы, доступные всем желающим. В этом году 630 человек проходят такого рода занятия добровольно. Это и граждане, имеющие пожилых родственников, и соцработники, которым такого рода знания необходимы в работе.

Можно ознакомиться с такого рода знаниями самостоятельно — приморцам доступны бесплатные видеокурсы.

Примечательно, что подобное обучение проходит в соответствии задачам нацпроекта «Демография». Более, того, проект ведётся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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