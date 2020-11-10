Снежный лёгочный свист: репортаж из «красной зоны» во Владивостоке

Дверь за спиной хлопает, перед глазами длинный, не меньше ста метров больничный коридор, вдоль стен которого стоят кровати с людьми, пустых коек нет. Я прохожу вперёд и заглядываю в палаты, в каждой шесть или восемь коек стоят очень близко, но не вплотную. В основном больные общаются между собой или просматривают что-то в телефонах, некоторые читают книги. Дохожу до небольшого зала, где до эпидемии коронавируса стояли стулья для ожидающих приёма врача и стойка администратора. Стойка осталась на месте, а вот стулья заменили койки, на которых теперь лежат тяжело дышащие люди. Пытаюсь заговорить с мужчиной в зале, но он отказывается комментировать свою болезнь, впрочем, как и многие другие пациенты. Более сговорчивые отвечают однообразно и как-то равнодушно: «ну, заболел, ну, бывает». Очень много палат, очень много людей. Они все говорят, шутят, смеются, едят, читают, ходят, спят, скучают, и в целом напоминают самый обычный госпиталь, но о его инфекционной природе вновь и вновь напоминает пластиковый щиток перед глазами.