«Эти минуты спасают жизни»: как врачи и пациенты Приморья относятся к онлайн-медицине

Цифровые технологии активно входят во все сферы нашей жизни и медицина не исключение. Например, приморцы могут удалённо записаться на приём к врачу, а в некоторых клиниках — провести дистанционную консультацию.

Руководитель организации «Твой здоровый образ жизни» и многодетная мама Жанна Ивашкина на своём опыте убедилась, как важно иметь возможность связаться с врачом на расстоянии. Жанна рассказала, как она обращалась к врачу дистанционно год назад. — Удалённая консультация, которую провели моему ребёнку, очень помогла. Иногда даже минуты спасают жизни людей и избавляют от заболеваний, иногда очень тяжёлых. Очная консультация узкоспециализированного врача не всегда доступна людям: это и разъезды, и время. Сейчас век технологий, поэтому нужно совершенствоваться, заводить медкарты и выписки электронных рецептов — это все очень ускорит лечение болезней, — считает Жанна Ивашкина. Необходимость в улучшении дистанционной медицины отмечают не только пациенты, но и врачи. Сергей Колчанов, главный врач, травматолог-ортопед японского медицинского реабилитационного центра «Хокуто» сам проводит дистанционные консультации и поддерживает развитие медицинских онлайн-технологий. — За развитие дистанционной медицины я всеми руками «ЗА». Она делает помощь населению доступнее и оптимизирует нагрузку на медучреждения. В нашей клинике применяют такую практику даже с другими регионами России, а также проводятся онлайн-консультации со специалистами из Японии, — отмечает Сергей Колчанов. Напомним, что недавно Денис Проценко, глава комиссии по здравоохранению «Единой России», обратился к президенту РФ с предложением обеспечить возможность проводить дистанционный приём, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты при наличии у пациента медкарты в электронном и бумажном виде и получил поддержку Владимира Путина. Такие меры помогут снизить нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения без потери качества оказания медпомощи. Также он предложил организовать доставку лекарств по электронным рецептам в регионы России.

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