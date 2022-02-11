Во Владивостоке Дальзаводская поликлиника перешла на режим АИЦ

Во Владивостоке Дальзаводская поликлиника перешла на режим АИЦ
Во Владивостоке Дальзаводская поликлиника перешла на режим АИЦ
Сегодня, 11:07Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В приморской столице открылся пятый по счёту амбулаторный инфекционный центр (АИЦ) на базе поликлиники Владивостокской клинической больницы № 4, больше известной в народе как «Дальзаводская».

С 11 февраля здесь принимают пациентов с симптомами ОРВИ круглосуточно и без выходных, заверили в пресс-службе региона. АИЦ в районе площади Луговой позволит разгрузить центры на Черемуховой, 32, Светланской, 131.

В связи с переходом поликлиники на приём пациентов с симптомами ОРВИ, пневмонией и COVID-19, здесь не будут оказывать плановую амбулаторную помощь. Пациентов просят обращаться в поликлинику краевой клинической больницы № 2 на Интернациональной, 57, телефон: 8 (42-32) 27-74-24.

Отметим, за минувшие сутки в Приморье выявлено 1518 новых случаев коронавируса, это самые высокие показатели за всё время пандемии, ранее в пиковые дни самое большее число заболевших не превышало 470 пациентов. С начала февраля в Приморье значительно увеличилась нагрузка на один АИЦ — со 120 человек до 300 — 400 человек в сутки, также намного увеличилось количество вызовов врачей на дом.

Напомним, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру «122» или в колл-центр поликлиники. После проведения опроса оператор может предложить оформить электронный лист нетрудоспособности сроком на 7 дней. Сдавать ПЦР-тест не требуется.

Пациентам, у которых температура выше 38 градусов, есть симптомы ОРВИ, но отсутствуют факторы риска, необходимо самостоятельно обратиться в амбулаторные инфекционные центры, которые работают круглосуточно без выходных.

Врача на дом стоит вызывать тем, у кого три дня и более держится температура выше 38 градусов, одышка, маломобильным пациентам, а также тем, кто находится в зоне риска (наличие хронических заболеваний, возраст старше 65 лет). Для вызова врача на дом необходимо позвонить по номеру: 122, или в поликлинику.

Во всех случаях закрытие больничного листа проходит дистанционно — приходить в поликлинику не нужно. Его автоматически отправят работодателю. С 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляют.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокковидамбулаторный инфекционный центр
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы