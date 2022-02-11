Во Владивостоке Дальзаводская поликлиника перешла на режим АИЦ

В приморской столице открылся пятый по счёту амбулаторный инфекционный центр (АИЦ) на базе поликлиники Владивостокской клинической больницы № 4, больше известной в народе как «Дальзаводская».

С 11 февраля здесь принимают пациентов с симптомами ОРВИ круглосуточно и без выходных, заверили в пресс-службе региона. АИЦ в районе площади Луговой позволит разгрузить центры на Черемуховой, 32, Светланской, 131. В связи с переходом поликлиники на приём пациентов с симптомами ОРВИ, пневмонией и COVID-19, здесь не будут оказывать плановую амбулаторную помощь. Пациентов просят обращаться в поликлинику краевой клинической больницы № 2 на Интернациональной, 57, телефон: 8 (42-32) 27-74-24. Отметим, за минувшие сутки в Приморье выявлено 1518 новых случаев коронавируса, это самые высокие показатели за всё время пандемии, ранее в пиковые дни самое большее число заболевших не превышало 470 пациентов. С начала февраля в Приморье значительно увеличилась нагрузка на один АИЦ — со 120 человек до 300 — 400 человек в сутки, также намного увеличилось количество вызовов врачей на дом. Напомним, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру «122» или в колл-центр поликлиники. После проведения опроса оператор может предложить оформить электронный лист нетрудоспособности сроком на 7 дней. Сдавать ПЦР-тест не требуется. Пациентам, у которых температура выше 38 градусов, есть симптомы ОРВИ, но отсутствуют факторы риска, необходимо самостоятельно обратиться в амбулаторные инфекционные центры, которые работают круглосуточно без выходных. Врача на дом стоит вызывать тем, у кого три дня и более держится температура выше 38 градусов, одышка, маломобильным пациентам, а также тем, кто находится в зоне риска (наличие хронических заболеваний, возраст старше 65 лет). Для вызова врача на дом необходимо позвонить по номеру: 122, или в поликлинику. Во всех случаях закрытие больничного листа проходит дистанционно — приходить в поликлинику не нужно. Его автоматически отправят работодателю. С 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляют.

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