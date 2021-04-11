Медиков Приморья наградили медалями Русской Православной Церкви за вклад в борьбу с COVID-19

«Я от души поздравляю всех награжденных сегодня Патриаршей медалью и, конечно же, вновь и вновь хочу обратить к вам слова благодарности. Низкий вам поклон, огромная благодарность за ваши труды, за ваше служение бескорыстное, за руководство медицинскими коллективами в тот сложнейший период, когда был всплеск заболеваемости. Когда денно и нощно наши медицинские работники спасали десятки тысяч людей. Еще раз благодарю вас, желаю помощи Божией во всех добрых делах, в вашей работе. Пусть Господь вас хранит в мире, единстве, согласии, благословляет ваши дома и семьи», — сказал митрополит Владимир.