Клинику во Владивостоке модернизируют по японской технологии

Корпус хирургического отделения «Дальзаводской» Владивостокской клинической больницы № 4 ремонтируют по технологиям, которые реализуют в японских медучреждениях. Здание впервые обновят капитально с 1958 года, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

В краевом минздраве отметили, что в обновлённом корпусе будет современная отделка, специальное зонирование помещений для удобства медперсонала и пациентов, а на первом этаже появится отделение реабилитации — для него уже закуплено новое оборудование. «Мы в прошлом году отремонтировали капитально поликлинику. И практически по такому же принципу сейчас идет ремонт хирургии. Сейчас полы и перегородки, дверные проемы выполнены из деревянных конструкций. Это, во-первых, пожароопасно, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического режима. А, во-вторых, за столько лет все материалы значительно износились», — рассказала главврач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая. Сейчас в клинике установлены новые окна, продолжается замена систем тепло- и водоснабжения, электрической разводки, заново сделана крыша. Далее будут проведены внутренние отделочные работы. В приморском минздраве сообщили, что на ремонт корпуса «Дальзаводской» направлено более 200 миллионов рублей из краевого бюджета. Отметим, что глава Приморья Олег Кожемяко назвал одной из важнейших задач в здравоохранении дальнейшую модернизацию первичного звена — чтобы квалифицированной медицинской помощью мог воспользоваться каждый житель края. «В 2020 году пандемия проверила нас на прочность. Но сегодня необходимо значительную часть ресурсов бросить на активное развитие здравоохранения Приморского края. И в первую очередь — на первичное звено», — сказал губернатор.

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