«Четвертая волна» коронавируса дойдет до Приморья в ближайшее время

«Четвертая волна» коронавируса дойдет до Приморья в ближайшее время
«Четвертая волна» коронавируса дойдет до Приморья в ближайшее время
Сегодня, 12:26Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В Приморье вводится обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан, сообщили в пресс-службе края. Соответствующее решение принято руководством территориального управления Роспотребнадзора.

По информации главы ведомства Татьяны Детковской, в крае сохраняется напряженная обстановка по заболеванию COVID-19. Ежедневно выявляются более 200 новых случаев. При этом темпы вакцинации в регионе остаются низкими, что не позволяет сформировать коллективный иммунитет. На данный момент двукратно вакцинировались 374 534 человека — 41,5% от плана.

— Подписано постановление о проведении обязательной вакцинации по эпидпоказаниям отдельных категорий граждан в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания населения, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, экскурсионно-выставочной деятельности, торговли, общественного питания, гостиничных услуг, в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, техническом обслуживании, ремонте, предоставлении персональных услуг, почтовой связи, клининге, парикмахерских, прачечных, химчистке. Это также пищевая промышленность, рыболовство, береговые рыбоперерабатывающие предприятия, холодильные терминалы, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, промышленные предприятия, государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, — подчеркнула Татьяна Детковская.

Тем временем, врачи Роспотребнадзора рассказали, в каком случае пациенты переносят ковид легче и быстрее. Их мнение приводит агентство «Прайм».

— Если при контакте с инфицированным человек находился в маске, после контакта помыл руки, лицо, прополоскал горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого, то в организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее, — сказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В то же время, как отмечают практикующие врачи, новый штамм не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться быстрее, часто уже на пятый день. Специалисты отмечают, что в большинстве случаев тяжелее и дольше переносят болезнь люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболевания.

Сюжеты:
Приморье
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