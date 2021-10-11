«Четвертая волна» коронавируса дойдет до Приморья в ближайшее время

— Если при контакте с инфицированным человек находился в маске, после контакта помыл руки, лицо, прополоскал горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого, то в организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее, — сказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.