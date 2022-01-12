Не привитых от COVID-19 приморцев приглашают вакцинироваться, а переболевших – на диспансеризацию

Не привитых от COVID-19 приморцев приглашают вакцинироваться, а переболевших – на диспансеризацию
Не привитых от COVID-19 приморцев приглашают вакцинироваться, а переболевших – на диспансеризацию
Вчера, 10:40Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В медицинских учреждениях Приморья идёт приём на диспансеризацию для пациентов, перенёсших COVID-19. Углублённый осмотр позволяет выявить постковидные осложнения и опасные состояния, которые могут стать причиной инфарктов, инсультов, тромбозов.

В региональном министерстве здравоохранения отметили, что продолжительность постковидного состояния может составлять до полугода. При этом синдроме пациенты чаще всего жалуются на одышку, нарушения обоняния и вкуса, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения.

Все эти симптомы чаще проявляются у пациентов, которые тяжело перенесли COVID-19 или имеют хронические заболевания. Но постковидный синдром проявляется и у молодых людей, которые перенесли болезнь буквально «на ногах» пояснили в Роспотребнадзоре.

Пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией, на диспансеризацию приглашают страховые компании. Однако при появлении вышеназванных симптомов жители могут самостоятельно записаться в свою поликлинику на углубленную диспансеризацию.

Исследования показывают, что абсолютно всем переболевшим COVID-19 нужно пройти внеочередную диспансеризацию. Дело в том, что коронавирус вызывает поражения практически всех органов и систем, сильно страдают сосуды, нередко отмечается тромбообразование, что не всегда сопровождается какими-либо проявлениями. Без правильного лечения в какой-то момент может развиться резкое ухудшение состояния, предупреждают санитарные врачи.

Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о том, что в России новый штамм коронавируса может повысить число заболевших COVID до шестизначных чисел в сутки. Об этом она заявила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Попова заявила, что инкубационный период нового омикрон-штамма коронавируса короче, чем у предыдущих штаммов. Таким образом, после инфицирования человек уже через сутки может быть заразен для других, и только через три-пять дней у него могут появиться симптомы.

На сегодня выявлено 305 случаев омикрон-штамма в 13 субъектах РФ. По оценкам Центра Гамалеи, роста числа зараженных омикрон-штаммом нужно ожидать в конце января — начале февраля, передаёт РБК.

Медики настоятельно рекомендуют вакцинироваться, чтобы снизить риски осложнений после перенесённого заболевания и тяжёлого течения заболевания COVID-19.

Сюжеты:
Приморье
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