Приморцам напомнили о новых правилах выдачи больничных листов

Приморцам напомнили о новых правилах выдачи больничных листов
Приморцам напомнили о новых правилах выдачи больничных листов
Вчера, 14:03Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
С этого года все бюллетени нетрудоспособности будут выдаваться только в электронном виде. По информации Фонда социального страхования, пособия по больничным, в том числе по беременности и родам, при рождении ребенка, будут начисляться автоматически.

В пресс-службе правительства Приморья уточнили: по требованию пациента ему предоставят бумажную выписку с номером цифрового документа. Врачи, в свою очередь, будут подписывать документ электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. К которой уже должны быть подключены все работодатели. Через неё они узнают об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности заболевшему работнику. Оттуда же информация о листке поступит и самому сотруднику в личный кабинет на портале Госуслуги.

После закрытия больничного пособие поступит человеку напрямую от Фонда соцстрахования. Его максимальный размер в 2022 году составляет 2 572,6 рубля в день или около 80 тысяч рублей в месяц, а минимальный размер за месяц не может быть меньше МРОТ или 13 890 рублей, добавили представители фонда.

Женщинам, которые оформили больничный по беременности и родам, также больше не нужно предоставлять его работодателю и писать заявление на выплату пособия. Фонд социального страхования переведёт средства автоматически, сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск и другие данные ведомство получит от работодателя, медорганизации, а информацию о рождении ребенка — из ЗАГС.

В Фонде соцстрахования также пояснили, что те больничные листы, которые были выданы на бумаге в 2021 году, но закроются в новом году, будут приняты к оплате, а пособие по ним рассчитают по правилам прошлого года. Продлевать прошлогодний бумажный больничный теперь можно только в электронном виде.

Как пояснили в ФСС, если бумажный листок нетрудоспособности выдан в 2021 году, а в январе 2022 года закрыт, но возникла необходимость аннулирования и выдачи его дубликата, то этот документ также будет оформлен только в электронном виде.

Сюжеты:
Приморье
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