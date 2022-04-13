Дня некоторых приморцев обязательную вакцинацию отменили. Но масочный режим остался

Дня некоторых приморцев обязательную вакцинацию отменили. Но масочный режим остался
Дня некоторых приморцев обязательную вакцинацию отменили. Но масочный режим остался
Сегодня, 17:55Здоровье и экологияФото: 1MI
В Приморье отменили вакцинацию против COVID-19, введенную ранее для определённых категорий граждан, где достигнут необходимый коллективный иммунитет в 80%.

Речь идёт о людях, работающих в сферах образования, здравоохранения, соцобслуживания и соцзащиты, транспорта, культуры, физической культуры и спорта, экскурсионной и выставочной деятельности. А также на предприятиях торговли, общепита, детских центра, пищевой промышленности, рыболовства, строительства, ЖКХ и энергетики, промышленности, занимающихся административной и офисной деятельностью.

При этом, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, общий показатель уровня вакцинации в Приморье составляет всего 63,18%. Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Поэтому бесплатная вакцинация против COVID-19 продолжается, она доступна в мобильных пунктах и кабинетах вакцинопрофилактики в поликлиниках.

Стоит отметить, что глава Минздрава страны Михаил Мурашко не исключает риска новой волны коронавируса в России. Об этом он заявил в эфире ТВ-канала «Россия 24». Он обратил внимание на рост заболеваемости COVID-19 в Китае и некоторых западных странах. Ничего не говорит о том, что России удастся избежать очередного подъёма заболевания. По словам Мурашко, каждая наступившая волна была сильнее предыдущей.

Пока в Приморье фиксируют спад заболевания, поэтому в крае были частично сняты антиковидные ограничения. В самом начале марта было объявлено о том, что при посещении общественных мест больше не нужно показывать QR-коды и ПЦР-тесты. Были разрешены проведения мероприятий с очным присутствием граждан: досуговых, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных и спортивных. Опри этом соблюдение масочного режима, дезинфекция — это элементарные санитарные правила, которые в период заболевания, которое еще продолжается, должны соблюдаться.

Сюжеты:
Приморье
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