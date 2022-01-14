В Приморье «омикрон» не выявлен. Пока…

«Омикрон» отличается от других штаммов более высокой заразностью, считают специалисты. Если в случае с предыдущими штаммами при контакте с заражённым из 10 человек заболевали 4-5, то у «омикрона» этот показатель достигает 8-9 человек.

Новый вариант коронавирусной инфекции стремительно распространяется по всему миру, в нашей стране первых заболевших ещё совсем недавно обнаружили в Москве, а на сегодня столица готовится к новой волне заболеваемости. В начале недели глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о том, что в России новый штамм коронавируса может повысить число заболевших COVID до 100 000 в сутки. В Приморском крае пока случаев заражения «омикроном» не выявлено, но, как подчёркивают специалисты, его появление здесь — дело времени. Об особенностях нового штамма коронавируса рассказали сотрудники Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора. Какие главные симптомы «омикрона»? Симптомы, в целом, больше похожи на те, которые бывают при давно известных сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей — высыпания. Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. При заражении «омикроном» сильнее обычного беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать профилактические меры — носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться. При развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью. Где больше шансов подхватить «омикрон»? Как и любой вирус — в помещениях, где находится много людей. Наиболее высокий риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле. Использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает её полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим. Через какое время после заражения «омикроном» у человека появляются симптомы болезни? По последним данным, инкубационный период при заражении вариантом «омикрон» чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта. Чем «омикрон» отличается от штамма «дельта»? Для дельта-штамма рассчитанная китайскими учеными средняя продолжительность инкубационного периода составила 4,4 дня. Для «омикрона» пока такой точной цифры нет. По предварительным расчётам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение 5 дней, но в разных группах населения он может несколько отличаться. Быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с дельта-вариантом. Через какое время после заражения этим вариантом тест на COVID-19 может оказаться положительным? Как правило, тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.

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