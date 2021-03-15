Пять очагов африканской чумы выявлено в Приморском крае

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, по состоянию на 15 марта 2021 года на территории Приморья зарегистрировано пять очагов распространения африканской чумы свиней в дикой природе.

ДНК вируса африканской чумы свиней выявили в пробе биоматериала дикого кабана в Михайловском районе Приморья. Специалисты отмечают, что четыре из пяти очагов были оздоровлены, действующим остаётся один очаг в Михайловском районе. При выявлении признаков заболевания у свиней или при обнаружении трупов свиней, кабанов необходимо срочно проинформировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91. Стоит отметить, что вирус африканской чумы приводит к гибели свиней и диких кабанов, но не опасен для человека.

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