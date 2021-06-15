Наркотики отравляют жизнь: Как защитить себя и близких

В рамках реализации госпрограммы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы специалисты наркологических клиник региона опубликовали памятку о том, как выявить, где лечить и реабилитировать наркозависимых граждан.

«Как уберечь близких от наркотической чумы»: Фото: ИК "Золотой Рог"

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