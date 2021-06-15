Наркотики отравляют жизнь: Как защитить себя и близких
Наркотики отравляют жизнь: Как защитить себя и близких
Сегодня, 18:05Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
В рамках реализации госпрограммы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы специалисты наркологических клиник региона опубликовали памятку о том, как выявить, где лечить и реабилитировать наркозависимых граждан.
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций