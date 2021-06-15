Наркотики отравляют жизнь: Как защитить себя и близких

Наркотики отравляют жизнь: Как защитить себя и близких
Наркотики отравляют жизнь: Как защитить себя и близких
Сегодня, 18:05Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
В рамках реализации госпрограммы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы специалисты наркологических клиник региона опубликовали памятку о том, как выявить, где лечить и реабилитировать наркозависимых граждан.

«Как уберечь близких от наркотической чумы»:

Фото:ИК "Золотой Рог"

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
здоровьемедицинаВладивостокЗдравоохранениедети
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы