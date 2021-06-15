В рамках приморской государственной программы «Безопасный край» на 2020–2027 годы, в регионе реализуются мероприятия по профилактике и предотвращению распространения наркотических веществ.

Не дай наркотикам сломать твою жизнь: Фото: ИК "Золотой Рог"

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