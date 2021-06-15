Не дай наркотикам сломать твою жизнь

Не дай наркотикам сломать твою жизнь
Не дай наркотикам сломать твою жизнь
Сегодня, 19:01Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
В рамках приморской государственной программы «Безопасный край» на 2020–2027 годы, в регионе реализуются мероприятия по профилактике и предотвращению распространения наркотических веществ.

Не дай наркотикам сломать твою жизнь:

Фото:ИК "Золотой Рог"

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
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