Приморцы с неограниченными возможностями

Приморцы с неограниченными возможностями
Приморцы с неограниченными возможностями
Сегодня, 17:10Здоровье и экологияФото: ИК "Золотой Рог"
Почти 450 жителей Приморья с ограниченными возможностями с января по июнь 2021 года смогли воспользоваться услугой бесплатного проезда на автомобилях «социального такси». Такую возможность в крае имеют инвалиды первой группы, дети-инвалиды и их сопровождающие.

«Социальное такси» доставляет граждан до аптек, больниц, продовольственных магазинов, других организаций и учреждений.

Услуга появилась в Приморском крае в марте 2020 года на территории Владивостокского городского округа. Именно его выбрали в качестве пилотной территории. Благодаря запуску новой меры поддержки, воспользоваться услугой «социального такси» может любой житель края с инвалидностью, который прибыл в краевой центр.

Примечательно, что с 2021 года перечень мест, куда можно вызвать социальное такси, существенно расширен. Помимо учреждений медико-социальной экспертизы, медицинских организаций, отделений ПФР и других уже предусмотренных направлений, в него вошли почтовые отделения, аптеки, банки, нотариальные конторы, суды, организации культуры и искусства, спортивные организации, продовольственные магазины и другие объекты.

Специалисты напоминают, оставить заявку на заказ социального такси можно в информационно-ресурсном центре «Опора» по телефону: 8 (800) 302‑09-24. Обратиться нужно не позднее, чем за два часа до желаемого времени подачи легкового авто к пункту отправления.Инвалидам, у которых затруднено самостоятельное перемещение, требуется направить заявку как минимум за 26 часов до поездки, а также сообщить, какая помощь может потребоваться с перемещением.

Делая заказ, гражданин должен рассказать, какие дополнительные средства у него будут с собой. Сюда относятся трости, костыли, опоры, инвалидные кресла и собаки-поводыри.

Организация работы «Социального такси» происходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Также правительство региона осуществляет социально значимые проекты и мероприятия в Приморском крае в сфере социальной защиты населения.

Сюжеты:
Приморский край
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