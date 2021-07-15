Взлеты только ради кого-то

По словам специалистов министерства здравоохранения Приморского края, в основном самолеты санитарной авиации привлекались для перевозки больных в труднодоступные населенные пункты, такие как Перетычиха, Агзу, Светлая. Но вызовы были также и в крупные города региона.
Самым «жарким» в плане работы у специалистов центра медицины катастроф Приморья стал апрель. В этот месяц вертолеты с медиками на борту 31 раз вылетали, чтобы экстренно транспортировать пациентов. Всего они эвакуировали 33 приморца.
Руководитель Центра медицины катастроф Александр Партин отметил, что чаще всего экстренной услугой пользовались по причине сердечно-сосудистых заболеваний, различных травм и обострений хронических болезней.
Отмечается, что санавиация работает круглый год и за 365 дней спасает около 300 человек. Сейчас в парке три вертолёта. Два из них приобрели ещё в 2017 году. С мая медики пользуются и новым Ми-8.
В планах краевого минздрава на этот год — обустроить две площадки для посадки вертолётов в дальневосточной столице. Согласно проекту, располагаться они будут в районе перинатального центра и «тысячекоечной» больницы.
Отметим, что в прошлом году вертолётная площадка появилась в Хасанском районе — для того, чтобы оказывать экстренную помощь местным жителям и туристам, которые приехали отдохнуть на море.
Развитие санавиации в крае идёт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и соответствующего ему регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь».
Также мероприятия по развитию этой отрасли медицины в крае проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.
Напомним, что с января по июль 2020 года вертолёты санитарной авиации Приморья доставили в больницы Владивостока из районов края 93 пациента. Тогда география полётов была также обширна: от Пластуна до Арсеньева.
За этот промежуток времени большую часть больных приняли краевая клиническая больница № 1 и отделение травматологии Владивостокской больницы № 2. В основном пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вертолетами доставляли маленьких пациентов, а также будущих мам в 1-ю детскую больницу и перинатальный центр.
Как отмечают представители Минздрава, все перевозки идут строго по регламенту, и все пациенты были доставлены до лечебных учреждений Приморья. При перелетах ухудшения здоровья больных не наблюдалось.