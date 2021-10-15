Поэтом можешь ты не быть, но QR-код иметь обязан теперь каждый житель Приморья

Поэтом можешь ты не быть, но QR-код иметь обязан теперь каждый житель Приморья
Поэтом можешь ты не быть, но QR-код иметь обязан теперь каждый житель Приморья
Сегодня, 15:59Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
С 15 ноября для беспрепятственного посещения кинотеатров, спортзалов, кафе и прочего, приморцам понадобится QR-код или справка о вакцинации. Соответствующее постановление 14 октября подписала первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина.

В документе указано, что с 15 ноября при посещении помещений, в которых юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют свою деятельность, граждане обязаны предъявлять QR-коды о вакцинации, о перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательном ПЦР-тесте при условии, что с даты проведения лабораторного исследования прошло не более 72 часов.

На входах поставят контрольные пункты и передвижные ограждения. Предъявлять QR-код следует или на электронных устройствах или на бумаге так, чтобы его можно было отсканировать с помощью смартфона или иного соответствующего устройства с подключением к интернету.

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Приморье
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