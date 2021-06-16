Детский автопоезд колесит по Приморью

Детский медицинский автопоезд Приморья завершил весенний проезд по территории края. За два месяца врачи осмотрели более 4,8 тысяч детей и подростков. Работа мобильной бригады продолжается.

В министерстве здравоохранения Приморского края заявили, что с 9 апреля по 6 июня автопоезд побывал в 35 селах края. Организатором этой работы выступила Уссурийская городская больница. «В составе мобильной бригады детского автопоезда работали 10 специалистов — невролог, лор, детский хирург, детские хирург-андролог и гинеколог, травматолог-ортопед, психиатр детский и подростковый, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики и медсестра ЭКГ. Наиболее часто выявлялись такие патологии как грыжи, плоскостопие, кариес, заболевания центральной нервной системы. Если во время профилактического осмотра врач выявлял отклонения у ребенка, он давал направления к узким специалистам медучреждений по полису ОМС», — рассказал главврач Уссурийской ЦГБ Андрей Скирута. Заместитель председателя Правительства — министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко подчеркивает, что увеличение охвата населения профосмотрами будет продолжено. Здравоохранение региона обозначило приоритетным это направление работы в текущем году, поскольку весь прошлый год посещение гражданами медучреждений было ограничено из-за эпидемии. «Уже разработан летний маршрут движения детского медицинского автопоезда, реализуется программа работы взрослых узких специалистов в районных больницах, по краю курсируют мобильные маммографические и флюорографические комплексы», — отметила министр. В настоящее время медицинский автопоезд проходит техническое обслуживание, организаторы формируют бригаду врачей и составляют маршрут следования на лето с учетом пожеланий приморцев. Вновь поезд отправится в районы Приморья в ближайшие дни. Отметим, что данный проезд проводится в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения. Юрий РОГОВ

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