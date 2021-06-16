С любовью и выдержкой

Сейчас в интернате живет порядка 200 пациентов, которые занимаются общественно полезным трудом. Так, зимой они убирают территорию от снега и льда, а летом выращивают на огороде ягоды, лук, петрушку и укроп.
В 2021 году с привлечением средств из региональной казны в учреждении будет отремонтирована крыша одного из корпусов. Также для нужд интерната приобретут специальный автомобиль. Помимо этого, корпуса соцучреждения нуждаются в капитальном ремонте. На данный момент в них проживают 120 человек.
Как рассказал директор Раздольненского психоневрологического интерната, проект капитального ремонта уже прошел госэкспертизу.
«Финансирование осуществляется из федерального и краевого бюджетов», — заявил руководитель.
В свою очередь Олег Кожемяко подчеркнул, что этот вопрос будет учтен при формировании бюджета на 2022 год.
Также во время визита глава Приморского края поздравил сотрудников интерната с Днем социального работника. Олег Кожемяко вручил благодарственные письма от имени губернатора региона санитарке Оксане Кирюхиной, старшей медсестре Татьяне Лапшиной, палатной медсестре Наталье Черкашиной.
Как отметил губернатор, та работа, которую делают сотрудники интерната, приносит радость пациентам.
«Видно, что свою работу вы делаете с любовью, душой. Благодарим вас за вашу выдержку, ведь здесь находятся люди с определенными ограничениями. Все это приходится принимать и вам», — отметил Олег Кожемяко и пожелал работникам интерната успехов, здоровья и семейного благополучия.
Примечательно, что День социального работника Указом Президента России Владимира Путина отмечается с 2000 года.
Напомним, что все информирование населения о подобных мероприятиях проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения.
Юрий РОГОВ