Ледяной дождь стал поводом изменить отношение к зеленым насаждениям в городе

Как же на самом деле обстоят дела, рассказали корреспонденту «Золотого Рога» ученые Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН.
Именно со специалистами этого ведомства был заключен муниципальный контракт на оценку состояния зеленых насаждений города после ледяного дождя 2020 года.
Инвентаризация в краевом центре стартовала с наступлением периода вегетации, поскольку лишь с появлением листвы можно было выяснить перспективы пострадавших деревьев и кустарников, и принять решение: удалять, выкапывать, выкорчевывать или провести формирующую обрезку и дать им шанс восстановиться.
Губят деревья не катаклизмы, а газонокосилки
— Сегодня мы уже заканчиваем полевую часть этого контракта. Наши специалисты обходили зеленые зоны в краевом центре — общая территория составила порядка 60 гектаров, — рассказала руководитель отдела Ботанического сада-института Ирина Крестова. — Мы осматриваем практически каждое дерево, оцениваем его состояние и даем рекомендации, что целесообразно с ним делать. Для оценки пользуемся методиками, которые разработаны давно и успешно применяются по всей стране. А рекомендации — снести сейчас, через 5, 10 лет или ограничиться дополнительным уходом и санитарной обрезкой — предлагаем исходя из индивидуального состояния дерева и наших местных климатических условий.
Проверка больших скверов и газонов прошла вдоль проспекта 100 лет Владивостоку, улицы Русской, почти по всему центру, на Эгершельде, в Советском районе и на нескольких участках в районе улицы Калинина.
Сразу после ледяного дождя по предварительным подсчетам сообщалось, что пострадало около 6 тысяч деревьев и кустарников на улицах Владивостока и примерно 35 тысяч вдоль дорог. Но сейчас, по словам эксперта, выяснилось, что ущерб оказался не таким трагичным. Несмотря на то, что у многих деревьев сломались скелетные ветки, проведенные мероприятия — санитарная обрезка, незначительный уход — помогли им восстановиться.
— А вообще, зеленым насаждениям в нашем городе вредят больше не катастрофы или природные катаклизмы, а отсутствие ухода, несоблюдение условий агротехнических мероприятий, — отмечает Ирина Крестова. — Например, шокирующим для нас стало то, что большинство деревьев, высаженных в этом и прошлом годах, были ранены газонокосилками, триммерами, которые используют для выкашивания травы. У деревьев была порезана кора у основания ствола, и высоки шансы того, что они могут засохнуть.
Руководитель отдела Ботанического сада-института отметила, что грамотный уход за деревьями и кустарниками принесет не меньше пользы, чем новые высадки.
Зеленому каркасу помогли День кедра и Сад памяти
Главный специалист отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юлия Фатеева рассказала, что масштабные работы по восстановлению зеленого каркаса города начнутся только с 2022 года. План реставрации, рассчитанный на 2022–2023 годы, будет разработан созданной в ноябре 2020 года рабочей группой после получения уточненных сведений об ущербе, нанесенном ледяным дождем.
В текущем году основной работой по озеленению стал уход за насаждениями — обрезка обломанных ветвей, санитарная обрезка и вырубка, формовочная и омолаживающая обрезка деревьев.
Удалось провести ряд мероприятий по восстановлению зеленого фонда краевого центра. В их числе две экологические акции — День кедра и Сад памяти, а также восемь субботников по высаживанию деревьев и кустарников. Их организовали специалисты МКУ «Дороги Владивостока» совместно с сотрудниками инициативных организаций. Мероприятия прошли в сквере Анны Щетининой, Гайдамакском сквере, сквере Надибаидзе, по улице Светланской в районе домов 108, 127 и 147, в районе ул. Фастовская, 14 и ул. Бестужева, 28-32, на ландшафтно-парковой набережной ДВФУ.
Кроме того, были обустроены цветники в Покровском парке (в районе скульптуры Петра и Февроньи) и в парке Минного городка.
Также выполнены работы по восстановлению озеленения на следующих объектах: ул. Светланская, 19-21 (для удобства горожан уложены дорожки из плитняка), на пересечении ул. Уборевича и Семеновской, ул. Воропаева, на островке безопасности в районе остановки транспорта Гайдамак, новый цветник появился в районе остановки транспорта Казанский мост, ул. Казанская, 7-9.
На осень намечены озеленительные работы на ул. Крыгина, в районе Гоголевской развязки. Всего в этом году силами МКУ «Дороги Владивостока» планируется высадить 1532 дерева и 12 300 кустарников.
— Работы по обрезке деревьев зачастую осложняются припаркованными автомобилями. Очень расстраивает недобросовестное отношение горожан к зеленым насаждением, участились случаи кражи деревьев, кустарников и цветочной рассады, — сетует Юлия Фатеева.
По ее словам, саженцы для озеленения Владивостока приобретаются на электронных торгах. Видовой состав зеленых насаждений подбирали специалисты городской службы по озеленению из списка удачных видов для озеленения приморской столицы, рекомендованного учеными Ботанического сада.
Так, в 2021 году были приобретены следующие виды деревьев: из хвойных пород — ели, сосны, пихты; из лиственных — клен, абрикос маньчжурский, бархат амурский, магнолия Зибольда, вишня сахалинская, липа, ясень, тополь. Из кустарников закуплены: можжевельник — китайский, казацкий и даурский, тис остроконечный, вергела, гортензия метельчатая, дерен белый, пузыреплодник, лох серебристый, рододендрон гибридный, спирея, а также сирень, форзиция яйцевидная и другие.
— Как и ранее, в этом году клумбы и цветники Владивостока украсили около 100 тысяч тюльпанов, а также петунии, тагетесы, сальвии, пеларгонии, бегонии, агератумы, виолы, цинии и другие растения, — добавила Юлия Фатеева.