Президентский фонд «Круг добра» начал оказывать бесплатную помощь тяжелобольным детям

Маленькие дальневосточные пациенты, которые столкнулись с опасными для жизни диагнозами стали начали получать бесплатную медицинскую помощь от президентского фонда «Круг добра». Глава организации Александр Ткаченко прибыл в Приморье, чтобы за круглым столом встретиться с общественниками и представителями медучреждений.

Благодаря деятельности «Круга добра», профильную помощь получили почти полторы тысячи российских детей с «диагнозами-приговорами». Из них — 16 приморцев. На приобретение жизненно необходимых, но безумно дорогих лекарства уже потрачено 26 миллиардов рублей. До конца года запланировано выделение 60 миллиардов рублей. Глава минздрава Приморья Анастасия Худченко рассказала, что стоимость медикаментов, зачастую, слишком велика для семей, поэтому обойтись без государственной поддержки крайне сложно. «Стоимость одного лекарственного препарата может уходить за возможные для родителей пределы. Например, стоимость одного флакона может стоить 17 миллионов рублей. У нас был ребенок в Находке после трансплантации костного мозга, которому было назначено такое лечение», — поделилась собственным опытом главный внештатный детский онколог-гематолог Приморского края Людмила Минкина. главный внештатный детский онколог-гематолог Приморского края Людмила Минкина (по центру) Фото: Андрей Голубь Золотой Рог За круглым столом председатель фонда «Круг добра» Александром Ткаченко рассказал о деятельности и достижениях организации за 9 месяцев с ее создания. Также руководитель разъяснил, как выбирают тех, кто получит помощь в первую очередь. Председатель фонда «Круг Добра» Александр Ткаченко (во главе стола) Фото: Андрей Голубь Золотой Рог «Цель фонда — создание дополнительного механизма обеспечения действующей государственной гарантии. Он не подменяет собой ответственность регионов по лечению пациентов. В первую очередь рассматриваются заболевания вызваающие значительный общественный резонанс и крупные сборы. Это дети с генетическими патологиями. Выбор заболевания осуществлялся скорее по принципу „кому мы должны помочь в первую очередь, кто не может ждать“. То есть именно этические принципы были положены в основу приоритетности», — разъяснил Александр Ткаченко. Также руководитель рассказал, что экспертный совет заседает еженедельно — каждый четверг. Обсуждения могут длиться по нескольку часов. За одну встречу рассматривают 2-4 новых заболевания. Основной приоритет при распределении средств отдается тем болезням, лечение которых не под силу региональному и федеральному бюджетам. Напомним, фонд «Круг Добра» был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. Организация обеспечивает тяжелобольных детей медицинскими препаратами, в том числе и теми, которые не зарегистрированы в России. А также необходимыми для лечения инструментами и средствами реабилитации, которые не входят в профильный федеральный перечень. Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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