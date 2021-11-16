Эпидобстановка в Приморье остаётся сложной

В Приморье могут расширить перечень лиц, для которых введена обязательная вакцинация от коронавируса. О том, что готовятся нормативные документы, касающиеся граждан 60 лет и старше, заявила главный санитарный врач края Татьяна Детковская во вторник, 16 ноября.

По её словам, в регионе продолжается напряжённая обстановка и устойчивый рост заболевших коронавирусом. Наиболее подвержены опасной инфекции граждане старшего возраста. — Мы вновь отмечаем рост заболевших среди взрослых. Наиболее значительная динамика отмечена в группах 50-64 года — на 15,9%. У людей в возрасте 65 лет и старше рост заболевших составил 31,3%, — отметила глава территориального управления Роспотребнадзора. Напомним, согласно постановлению ведомства, в Приморье введена обязательная вакцинация для граждан в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита и обслуживание населения, транспорт, культура, физкультура и спорт, экскурсионно-выставочная деятельность, торговля, общественное питание, гостиничные услуги, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, почтовая связь, клининг, парикмахерские, прачечные, химчистка, пищевая промышленность, рыболовство, береговая рыбопереработка, холодильные терминалы, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, промышленные предприятия, а также для государственных гражданских и муниципальных служащих. Первым компонентом необходимо было привиться до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. В противном случае организация вправе принять меры по недопущению сотрудника на работу. В Приморье сделать прививку от COVID-19 можно в более чем 200 пунктах. С 16 ноября в центре Владивостока открыли ещё один стационарный пункт вакцинации — в амбулаторно-поликлиническом отделении краевой клинической больницы № 1. Это здание напротив ГУМа по адресу: улица Светланская, 38. Новый пункт вакцинации будет работать в режиме с понедельника по субботу с 11.00 до 17.00, воскресенье — выходной день. Как отмечают специалисты министерства здравоохранения Приморского края, основной наплыв пациентов приходится на утренние часы, тогда как во второй половине дня в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации очередей нет. Это рекомендуется учитывать при планировании времени вакцинации.

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