По расчётам Росприроднадзора Приморье вошло в тройку регионов с самым грязным воздухом

Напомним, как уже писал «ЗР», одной из самых обсуждаемых тем в самом начале 2022 года в Приморье стала судьба экспертного общественного совета по экологии при губернаторе Приморья. 29 декабря глава региона издал распоряжение № 386-рг об исключении совета по экологии из структуры краевых общественных экспертных советов, созданных более 8 лет назад. Почти одновременно с известием об упразднении состава совета появилась новость, что он будет сформирован заново в 2022 году.