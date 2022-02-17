По расчётам Росприроднадзора Приморье вошло в тройку регионов с самым грязным воздухом

По другой методике в лидерах по уровню загрязнённости воздуха в России — Норильск в Красноярском крае. Там в год в воздух выбрасывается 1,8 млн тонн загрязняющих веществ — 30 тыс. вагонов.На втором месте — Череповец в Вологодской области. Там объем выбросов в атмосферу составляет 280 тыс. тонн, это 1,7% всех выбросов по России. Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тыс. тонн (1,6%). Об этом рассказала в интервью РБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
— Это только учтённые инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчёта не совсем корректны, — отметила Радионова.
По её словам, если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчётов размера вреда за 2020–2022 годы, то наиболее загрязнёнными территориями в России, по данным Росприроднадзора являются Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края.
Радионова отметила, что при оценке загрязнённости речь идёт не только об оценке уровней выбросов в атмосферу, оценивается ведомством также и загрязнённость воды.
По уровню загрязнения воды в каждом регионе своя особенность, считает Радионова.
— Фактически уже второй год подряд идет рейд по рекам, из-за пандемии мы немного сдвигаемся. Я дважды встречалась с министром строительства Иреком Файзуллиным, мы договорились о том, чтобы синхронизировать наши действия и их программу по обновлению инфраструктуры — все, что касается очистных сооружений, потому что это большая проблема, — рассказала глава Росприроднадзора.
В декабре собственный список самых загрязненных городов опубликовало Минприроды. На первой строчке в нем оказались сразу три города в Бурятии — Гусиноозерск, Селенгинск и Улан-Удэ. Всего в список попали 35 городов России, в том числе Уссурийск, он значится почти в конце списка. Глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что эти города могут стать частью обновленного федерального проекта «Чистый воздух» (часть нацпроекта «Экология») летом 2022 года.
Напомним, как уже писал «ЗР», одной из самых обсуждаемых тем в самом начале 2022 года в Приморье стала судьба экспертного общественного совета по экологии при губернаторе Приморья. 29 декабря глава региона издал распоряжение № 386-рг об исключении совета по экологии из структуры краевых общественных экспертных советов, созданных более 8 лет назад. Почти одновременно с известием об упразднении состава совета появилась новость, что он будет сформирован заново в 2022 году.
Для членов предыдущего созыва совета, в который входили учёные ДВО РАН, представители университетов, адвокатской палаты Приморского края, Центра «Амурский тигр» данное решение стало сюрпризом. Подробностей о новом составе совещательного органа пока нет.