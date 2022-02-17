В Приморье в разгаре уже пятая волна «короны», а коллективного иммунитета так и не достигли

В Приморье по данным оперативного штаба на 16 февраля от COVID-19 вакцинировано 811 тыс. человек, таким образом коллективный иммунитет региона составляет 65% от планируемого. Напомним, чтобы достичь коллективного иммунитета надо привить не менее 80% населения края или 1,248 млн приморцев.

За минувшие сутки заболели новой коронавирусной инфекцией 1547 человек, выздоровели 659, трое не справились с болезнью. С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 132 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в стационарах находятся 2 тысячи пациентов с подтверждённым диагнозом, число амбулаторных больных — 17 717. Ожидая новую «волну» эпидемии, в Приморье подготовили 2 908 коек для больных COVID-19, организовано 14 амбулаторно-информационных центров, в том числе два для обслуживания детей. ПЦР-исследования проводятся в 23 лабораториях, охват составляет 532 тестирования на 100 тысяч человек. В край поставлено 1 200 380 комплектов вакцин против коронавируса. В регионе развернуты 179 стационарных и 72 мобильных пункта вакцинации. Кроме этого, во всех муниципалитетах созданы выездные мобильные бригады Для оказания дистанционной помощи пациентам с острыми инфекционными заболеваниями открыта «горячая линия» — по номеру «122» круглосуточно 100 специалистов консультируют людей. О ситуации с COVID-19 в крае было доложено премьер-министру Михаилу Мишустину, под председательством которого в минувшую среду, 16 февраля, прошло заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России. В ходе заседания министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в стране наблюдается некоторое замедление темпов заболеваемости. Из общего числа инфицированных коронавирусом 17% составляют дети. Некоторое сокращение числа заболевших подтвердила и главный санитарный врач страны Анна Попова, хотя ситуация, по её словам, продолжает оставаться напряжённой. Она напомнила о необходимости соблюдения санитарных требований и контроля за их исполнением, а также рассказала о работе российских ученых. — Завершена работа над новой тест-системой, она более чувствительна и сможет выявлять вирус на самых ранних стадиях. Также начались клинические исследования кожного теста, который позволит определять, кому необходимо стимулировать иммунитет вакцинацией, — пояснила Анна Попова.

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