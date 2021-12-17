Дальневосточники боятся заразиться коронавирусной инфекцией, но не хотят введения QR-кодов

Отметим, в Приморье уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией остается высоким. По данным краевого оперативного штаба на 17 декабря, свыше 872 тысяч приморцев вакцинировались, из них почти 660 тысяч уже завершили иммунизацию, то есть сделали две прививки. Этого числа недостаточно для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 — для этого в крае предстоит вакцинировать 1,2 миллиона взрослых.