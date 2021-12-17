Дальневосточники боятся заразиться коронавирусной инфекцией, но не хотят введения QR-кодов

В опросе приняли участие 2680 россиян из всех федеральных округов страны. Из них чуть больше половины (53%) указали, что вакцинированы.
Почти половина россиян обеспокоена высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране осенью этого года. Чаще всего об этом говорят жители Приволжского федерального округа (54%), на втором месте по количеству обеспокоенных — Дальневосточный регион (51%).
Но обеспокоенность не значит одобрение ограничений. Среди федеральных округов именно на Дальнем Востоке меньше всего людей, положительно оценивающих влияние QR-кодов на эпидемиологическую обстановку — только каждый четвёртый из опрошенных.
Введение QR-кодов активно поддерживают респонденты старшего возраста. А в разрезе профессий введение QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса ожидаемо приветствовали врачи (51%), а также сотрудники банковской сферы (45%), сотрудники сферы закупок (43%), представители отрасли рекламы, маркетинга и коммуникаций (43%), работники образовательной сферы (42%), журналисты (42%) и топ-менеджеры (36%).
Отметим, в Приморье уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией остается высоким. По данным краевого оперативного штаба на 17 декабря, свыше 872 тысяч приморцев вакцинировались, из них почти 660 тысяч уже завершили иммунизацию, то есть сделали две прививки. Этого числа недостаточно для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 — для этого в крае предстоит вакцинировать 1,2 миллиона взрослых.
— За последние сутки в Приморье выявлено 456 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии инфекция поразила 95 824 приморцев. Количество летальных исходов только от коронавируса составило 1 481, — уточнили в краевом минздраве.
При этом во Владивостоке за прошедшие сутки побит антирекорд по количеству заболевших коронавирусом — 274 жителям города был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Это самый высокий показатель за весь период пандемии. Количество заболевших в краевом центре с начала эпидемии -
54 333 человека.