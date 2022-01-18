В Приморье готовятся к очередному росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией

С момента завершения зимних каникул в России число новых случаев заражения COVID-19 только растёт и, по данным федерального оперштаба, за последние сутки уже выявлено свыше 30 тысяч заболевших.

В предыдущие эпидемические подъемы Приморье отставало от центральной России на три недели. При этом волна заболеваемости идёт так: сначала рост числа пациентов отмечается в крупных городах региона — Владивостоке, Артёме, Находке, Уссурийске. Потом присоединяются другие муниципалитеты с разрывом в две-три недели. По данным оперативного штаба Приморья на 18 января, за последние сутки выявлено ещё 305 случаев COVID-19. Эксперты отмечают: меры сдерживания значительного роста заболеваемости остаются прежними — вакцинация населения для создания коллективного иммунитета, повсеместное соблюдение масочного режима, дистанции, изоляция заболевших. На 18 января вакцинацию первой прививкой и препаратом «Спутник Лайт» прошли 929 391 человек, завершили иммунизацию 732 131 житель региона. Коллективный иммунитет в крае ещё не достигнут: по данным регионального Роспотребнадзора план по законченной вакцинации выполнен на 60,75%. Необходимо не менее 80%. Вакцинация и ревакцинация в Приморье доступна в мобильных и стационарных пунктах. С собой достаточно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Медики призывают привившихся быть осторожными до формирования иммунитета. Он в среднем вырабатывается на 21-й день после первой инъекции, а устойчивый — через три недели после второй.

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