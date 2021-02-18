Приморье вошло в число регионов, использующих азбуку Брайля в цифровом обучении

«Самым ярким откликом для меня было, когда один из пользователей сервиса написал, что ждал эту программу всю жизнь. Но встречаются и такие отзывы, где люди говорят, что не получается пользоваться программой. Нужно учитывать, что на качество работы сервиса влияют как четкость фотографии и ее расположение, так и освещение, при котором эта фотография была сделана. Мы будем работать над тем, чтобы таких требований программа предъявляла меньше и пользоваться ей было удобно всем», — рассказал Илья Оводов.