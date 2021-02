Приморье вошло в число регионов, использующих азбуку Брайля в цифровом обучении

Приморский край вошёл в число 82-х регионов, которые используют в обучении программу по распознаванию азбуки Брайля — Angelina braille reader. Программу разработал Илья Оводов на международном конкурсе World AI & Data Challenge — она вошла в топ-список проектов форума «Сильные идеи для нового времени».

Программой уже пользуются в процессе обучения в 41 специализированной школе, в библиотеках и некоммерческих организациях. На сайте сервиса уже более 50 тысяч просмотров функционала программы, 6 тысяч пользователей воспользовались сервисом и расшифровали с его помощью более 12 тысяч документов с текстом Брайля. «Каждое решение, которое разрабатывается в пользу детей и родителей, очень важно в жизни незрячих людей. Мы провели несколько встреч по обучению использованию решения и его развитию с представителями школ Ассоциации образовательных организаций для обучающихся с нарушением зрения, на которых было решено апробировать решение с максимальным охватом. Конечно, развитие любого продукта важно обсуждать и совершенствовать, и я благодарна Илье Оводову, АСИ и Общественной палате за возможность выстраивания такого конструктивного диалога», — отметила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая. Приложение поможет повысить качество российского образования, увеличить его инклюзивность, сделать образовательную среду более доступной для детей с ограничениями. Сервис также решает вопрос с нехваткой преподавателей, умеющих читать азбуку Брайля — с помощью приложение разобраться в тексте может любой человек. Как отметил автор-разработчик, программа создавалась, в первую очередь, для преподавателей, а также для родителей, которые недостаточно хорошо освоили шрифт Брайля. «Самым ярким откликом для меня было, когда один из пользователей сервиса написал, что ждал эту программу всю жизнь. Но встречаются и такие отзывы, где люди говорят, что не получается пользоваться программой. Нужно учитывать, что на качество работы сервиса влияют как четкость фотографии и ее расположение, так и освещение, при котором эта фотография была сделана. Мы будем работать над тем, чтобы таких требований программа предъявляла меньше и пользоваться ей было удобно всем», — рассказал Илья Оводов. Весной выйдет новая версия программы с более удобным интерфейсом. Появятся новые функции: появится возможность видеть тексты, расшифрованные ранее и рядом с переводом будет отображаться исходный текст. Программа развивается и постоянно улучшается. Она создана с открытым исходным кодом и любой человек с навыками программирования может подключиться к её доработке. Сейчас этой программой пользуются образовательные учреждения в 82 регионах РФ, в том числе в Приморье. Аутсайдерами в этом списке пока остаются — Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Севастополь.

