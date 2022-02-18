В Приморье госпитализируют каждого десятого заболевшего COVID-19

На амбулаторном лечении находятся около 18 тысяч пациентов. Как отметила начальник отдела оказания помощи взрослому населению крайздрава Евгения Шутка, число пациентов в амбулаторных инфекционных центрах снизилось. Это связано с тем, что изменился порядок оказания помощи. Поскольку омикрон даёт в основном лёгкие формы, то сейчас человек, почувствовав симптомы заболевания респираторной инфекцией, может позвонить на номер «122». Оператор после первичного опроса передает данные в поликлинику, оттуда пациенту перезванивает медицинский работник, выявляет состояние. По результатам этого опроса может быть принято одно из трёх видов решений — направление врача на дом, приглашение в амбулаторный инфекционный центр либо пациент может остаться на дистанционном мониторинге, пояснила Евгения Шутка.
Она подчеркнула, что звонок на «122» не гарантирует автоматического открытия дистанционного больничного листа, только доктор выбирает тактику оказания помощи в каждом случае индивидуально.
— Если у медработника при опросе возникла необходимость провести осмотр, он имеет право пригласить пациента в поликлинику, чтобы назначить дополнительное обследование или корректирующее лечения, — сообщила Евгения Шутка.
Говоря про ковидные госпитали, спикер отметила, что коечный фонд сокращаться не будет, поскольку остаётся немало пациентов, нуждающихся в госпитализации.
Сейчас коечный фонд занят на 78-80%. И сокращение количества коек не планируется до тех пор, пока не будет спада заболеваемости.
Напомним, как уже писал «ЗР», на сегодня в 24 медорганизациях края развернуты 2 908 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями.
Также, как только медики увидят снижение заболеваемости, начнут проводить и диспансеризации и профилактических осмотров, приостановленные на сегодня.
Вновь открыть диспансеризацию рассчитывают с 15 марта.