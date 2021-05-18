Рыба не хотела долго жить

Рыба не хотела долго жить
Рыба не хотела долго жить
Сегодня, 17:43Здоровье и экологияФото: инстаграм dpskontrol_125rus
Пользователи социальных сетей в начале прошлой недели заполонили фотографиями выброшенной на берег рыбы весь «Инстаграм». Мелкие рыбки лежали практически по всему берегу острова Русский. Кто-то считал, что это очередная экологическая катастрофа, а кто-то предполагал, что рыба ушла на нерест.

Все сомнения развеял замдиректора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Игорь Мельников, который рассказал, что мертвая рыба на берегу — тропический анчоус, который заходит в наши бухты в самый разгар лета, когда вода хорошо прогрета. Для середины мая такое пришествие нехарактерно.

Ученый заявил, что массовый выброс анчоуса может быть связан с тем, что косяк пришел вместе с вихрем от тёплого цусимского течения. После этого они попали в холодные воды, где их буквально парализовало, и шторм выкинул рыбёшку на берег.

Сюжеты:
Приморье
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