Рыба не хотела долго жить

Все сомнения развеял замдиректора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Игорь Мельников, который рассказал, что мертвая рыба на берегу — тропический анчоус, который заходит в наши бухты в самый разгар лета, когда вода хорошо прогрета. Для середины мая такое пришествие нехарактерно.
Ученый заявил, что массовый выброс анчоуса может быть связан с тем, что косяк пришел вместе с вихрем от тёплого цусимского течения. После этого они попали в холодные воды, где их буквально парализовало, и шторм выкинул рыбёшку на берег.