Свалку из настоящих акул нашли на берегу моря в Приморье

Настоящую «акулью свалку» заметили жители Славянки на берегу моря: на песке валялся не один десяток небольших по размеру акул. Все они — без признаков жизни.
Сначала местные жители забили тревогу — неужели акулы массово выбросились на берег? Другие предположили, что скорее всего хищных рыб поймали рыбаки, вероятнее всего — сетями, а потом просто временно сбросили на берег.
— Это рыбаки поймали на сети и просто скинули в кучу, потом, конечно же, забрали. Одну даже мне на предстоящий день рождения подарили, — поделился с корреспондентом «Восток-Медиа» один из жителей Хасанского района.
Не исключено, что акул пустят на «еду». Ни для кого не секрет, что их мясо съедобное, считается деликатесом. Из плавников хищников часто готовят супы. Но в любом случае существуют тонкости приготовления, в которых лучше хорошенько разобраться, прежде чем употреблять необычное мясо в пищу.
Отметим, что сельдевые (лососёвые) и колючие акулы часто встречаются в водах Приморья в сезон. Но для людей, говорят бывалые рыбаки, они не представляют опасности.
К слову, небольшие акулы нередко становятся добычей рыбаков в Приморье. В августе 2021 года, например, рыбаки поймали морского хищника в считанных метрах от берега. Некоторые граждане посчитали, что убивать безобидное существо было совершенно необязательно.
Встреча с хищницей была также зафиксирована в конце сентября прошлого года. Рыбаки столкнулись с акулой у берегов Находки. Морская хищница вцепилась в попавшуюся на крючок рыбу и откусила ей буквально половину туловища.