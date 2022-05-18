Свалку из настоящих акул нашли на берегу моря в Приморье

Не исключено, что акул пустят на «еду». Ни для кого не секрет, что их мясо съедобное, считается деликатесом. Из плавников хищников часто готовят супы. Но в любом случае существуют тонкости приготовления, в которых лучше хорошенько разобраться, прежде чем употреблять необычное мясо в пищу.