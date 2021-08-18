Деньги или лекарства: Что выбрать приморскому льготнику?

До 1 октября 2021 года льготники, которые решили получать в 2022 деньги вместо бесплатных лекарств, могут изменить свой выбор. Как отметили в минздраве Приморья, решение в пользу денег, а не бесплатных медикаментов, может дорого обойтись в будущем.

Решившие получить свою льготу деньгами граждане могут рассчитывать в 2022 году на 933,25 рубля ежемесячно. Стоимость средней «корзины» лекарств для 1 льготника — 6 720 рублей. Если человеку, который выбрал деньги, потребуется дорогостоящее лекарство, то он уже не сможет получить его бесплатно от государства и будет вынужден покупать препарат за свой счёт. В 2021 году минздрав Приморья получил 100 обращений от граждан, выбравших получение денег, а затем узнавших, что им нужны дорогие медикаменты. Если подать заявление на получение бесплатных лекарств, а не ежемесячной выплаты, то все необходимые медикаменты, даже дорогостоящие, будут предоставляться за счёт государства. Однако заявление важно направить через Пенсионный фонд или МФЦ именно до 1 октября, иначе в 2022 году не выйдет получать бесплатные лекарства. Уже 36 000 приморских льготников регулярно выбирают получать в течение года бесплатные медикаменты, а не деньги. Выделение приморским льготникам медикаментов происходит в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter