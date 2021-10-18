Цифровизация здравоохранения Приморья повысит качество жизни граждан

Записаться в поликлиники жители Приморья могут через электронные сервисы. К ним подключены все краевые государственные медицинские организации, сообщили в пресс-службе края.

На портале Госуслуги приморцам доступны записи на первичный прием к врачу, на вакцинацию от COVID-19. А на региональном портале (er25.ru) — можно записаться в листы ожидания при отсутствии свободных талонов на прием, уточнили в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве добавили, что до конца текущего года планируется ввести в работу следующие виды записи: на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение, на прохождение профилактических медицинских осмотров, на любую вакцинацию, платные услуги, вызвать врача на дом или записаться на углубленную диспансеризацию. В Минздраве Приморья отметили, что цифровизация здравоохранения позволяет медицинским организациям обеспечивать межведомственное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Также в регионе реализуется система электронных рецептов. В период пандемии особую актуальность приобрела возможность проведения телемедицинских консультаций между медицинскими организациями. Справка «ЗР» Записаться к врачу можно через следующие ресурсы: — Единый портал государственных услуг (Личный кабинет «Мое Здоровье»); — Региональный контактный центр Приморского края на базе МФЦ; — Региональный портал записи на прием к врачу Приморского края (er25.ru), в том числе и для слабовидящих граждан; — сеть информационных терминалов (инфоматов), расположенных в медицинских организациях; — мобильные приложения для популярных мобильных платформ iOS и Andriod. Напомним, что единый сервис записи на прием к врачу запущен в работу в 2018 году в рамках реализации стратегического проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017–2021 годы» и ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Отметим, в крае активно реализуется государственная программа Приморья «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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