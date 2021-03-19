Прокуратура Владивостока потребовала сделать продавцам прививки

Прокуратура Владивостока потребовала сделать продавцам прививки

Сегодня, 14:41Здоровье и экологияФото: ме
Прокуратура Первореченского района Владивостока проверила работу магазинов и продуктовых торговых точек по части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки выявлены нарушения требований технических регламентов, санитарных правил в части хранения продуктов, в некоторых случаях отсутствовали товаросопровождающие документы», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители сообщили также, что некоторых сотрудников предприятий допускали к работе с людьми и пищевой продукцией без данных в медкнижке о проведении прививок против кори, гепатита и других.

«По данным фактам прокуратура района в отношении должностных лиц возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения)», — отметили в прокуратуре.

По факту выявленных нарушений должностные лица были оштрафованы на сумму 10 тысяч рублей.

Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений, которые были удовлетворены в полном объёме.

Сюжеты:
Приморский край
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