Прокуратура Владивостока потребовала сделать продавцам прививки

«В ходе проверки выявлены нарушения требований технических регламентов, санитарных правил в части хранения продуктов, в некоторых случаях отсутствовали товаросопровождающие документы», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители сообщили также, что некоторых сотрудников предприятий допускали к работе с людьми и пищевой продукцией без данных в медкнижке о проведении прививок против кори, гепатита и других.
«По данным фактам прокуратура района в отношении должностных лиц возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения)», — отметили в прокуратуре.
По факту выявленных нарушений должностные лица были оштрафованы на сумму 10 тысяч рублей.
Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений, которые были удовлетворены в полном объёме.