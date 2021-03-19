Во Владивостоке на сентябрь запланировано еще одно мероприятие международного масштаба

Во Владивостоке на сентябрь запланировано еще одно мероприятие международного масштаба

Сегодня, 11:43Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1MiКонгресс пройдет с 21 по 24 сентября
Помимо Восточного экономического форума, который пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета со 2 по 4 сентября, во Владивостоке состоится еще одно мероприятие с участием зарубежных представителей.

Так, заместитель управляющего Приморским отделением Фонда социального страхования Наталья Спиридонова приняла участие в заседании Оргкомитета Российского национального конгресса с международным участием «Профессия и здоровье», состоявшемся 16 марта в краевом Министерстве здравоохранения в г. Владивостоке. Как сообщает пресс-служба ведомства, проведение конгресса во Владивостоке запланировано в период с 21 по 24 сентября 2021 года.

Этот конгресс - регулярный общенациональный форум врачей и специалистов по вопросам сохранения профессионального здоровья. Особое внимание на конгрессе уделяется инновационным технологиям профилактики, диагностики и лечения людей с профессиональными заболеваниями с последующей реабилитацией; оценке и управлению профессиональными рисками; современным информационным технологиям; вопросам эффективности оздоровительных мероприятий.

В конгрессе принимают участие ведущие специалисты России и многих стран мира в области гигиены труда и проф. патологии, охраны труда и промышленной экологии, учёные, врачи, специалисты медико-социальной экспертизы, изготовители средств индивидуальной защиты, руководители предприятий, профсоюзные и общественные деятели, политики и бизнесмены, а также представители международных организаций, среди них — Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, Международная Комиссия по медицине труда и другие.

Справка «Золотого Рога»

В 2020 году Приморское отделение Фонда социального страхования направило на мероприятия по охране труда 174,1 млн рублей, в т.ч. 50,7 млн рублей на медицинские осмотры работников, занятых во вредных условиях (15 517 человек); 61 млн рублей - на приобретение средств индивидуальной защиты; 16 млн рублей - на специальную оценку условий труда (13826 рабочих мест); 5,65 млн рублей - на санаторно-курортное лечение.

Кроме того, деньги расходовались на обучение охране труда, лечение работников, приведение уровней загрязнения в норму, приобретение алкотестеров, тахографов, аптечек и других средств.

Сюжеты:
Приморье
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