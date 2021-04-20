Маммографические комплексы работают на выезде в Приморье

В министерстве здравоохранения Приморского края рассказали, что выездные комплексы работают для того, чтобы провести осмотр определенных групп граждан, повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона, а также выявить предопухолевые и злокачественные образования молочной железы взрослого населения.
График работы маммографических комплексов:
12–28 апреля — Дальнереченская, Уссурийская горбольницы;
12–30 апреля — Кавалеровская больница;
16–30 апреля — врачебная амбулатория на острове Русский;
1–31 мая — Пластунская, Надеждинская, Красноармейская и Ханкайская больницы;
1–20 июня — Шкотовская больница;
1–30 июня — Хорольская, Дальнегорская, Кировская больницы;
21 июня — 10 июля — Партизанская районная больница