Почти 200 приморских медработников премированы за раннее выявление онкологии у пациентов

На выплаты премий внимательным медикам из краевого бюджета уже направлен почти 1 миллион рублей. За каждый случай выявления онкологии на ранней стадии, который подтвердит профильный специалист, бдительный сотрудник амбулаторно-поликлинического звена медорганизации получает 3 тысячи рублей.
Подтвердить или опровергнуть подозрение могут врачи-онкологи больницы к которой приписан пациент, врачи межрайонного центра, центра амбулаторной онкопомощи или краевого онкологического диспансера.
В прошлом году на эту региональную меру соцподдержки медиков было предусмотрено 2.5 миллиона рублей.
Кроме того в крае действует еще 5 мер социальной поддержки для медработников. Начиная от «подъемных» и компенсации расходов на съем жилья и заканчивая доплатами за наставничество молодых специалистов.
В минздраве сообщили, что за первую половину 2021 года на поддержку приморских медиков из краевого бюджета выделено почти 168 миллионов рублей.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.