Почти 200 приморских медработников премированы за раннее выявление онкологии у пациентов

С начала 2021 года 172 медика Приморского края получили премии благодаря своей бдительности. Доплата полагается за каждый впервые выявленный случай злокачественного новообразования у приморца.

На выплаты премий внимательным медикам из краевого бюджета уже направлен почти 1 миллион рублей. За каждый случай выявления онкологии на ранней стадии, который подтвердит профильный специалист, бдительный сотрудник амбулаторно-поликлинического звена медорганизации получает 3 тысячи рублей. Подтвердить или опровергнуть подозрение могут врачи-онкологи больницы к которой приписан пациент, врачи межрайонного центра, центра амбулаторной онкопомощи или краевого онкологического диспансера. В прошлом году на эту региональную меру соцподдержки медиков было предусмотрено 2.5 миллиона рублей. Кроме того в крае действует еще 5 мер социальной поддержки для медработников. Начиная от «подъемных» и компенсации расходов на съем жилья и заканчивая доплатами за наставничество молодых специалистов. В минздраве сообщили, что за первую половину 2021 года на поддержку приморских медиков из краевого бюджета выделено почти 168 миллионов рублей. Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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