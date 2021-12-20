В Приморье показатели по вакцинации не позволяют сформировать коллективный иммунитет

В Приморье показатели по вакцинации не позволяют сформировать коллективный иммунитет
В Приморье показатели по вакцинации не позволяют сформировать коллективный иммунитет
Сегодня, 13:08Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В регионе за истекшие сутки выявлен 451 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По информации краевого Управления Роспотребнадзора всего с начала эпидемии зарегистрировано 97 187 человек заболевших COVID-19, проведено 1 996 112 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

При этом число привитых составляет 878 888 человек, план по законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции на территории края выполнен на 55,7%. Достигнутый показатель не позволяют сформировать коллективный иммунитет.

Врачи напоминают, что наиболее эффективной профилактикой этого опасного заболевания является вакцинация. Также, остается актуальным соблюдение масочного режима, физической дистанции, сокращение контактов, проведение профилактической дезинфекции в помещениях.

Кроме того, в холодное время растёт число людей с простудными заболеваниями. В Приморье заболеваемость ОРВИ на данное время регистрируется выше уровня эпидемического порога на 53,6%. Двойное инфицирование — когда человек одновременно заражается и ОРВИ, и COVID-19 — особенно опасно как для самих больных, особенно если у них есть хронические патологии, так и для окружающих, предупреждают врачи.

Сюжеты:
Приморье
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ОРВИПриморьековид
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