В Приморье показатели по вакцинации не позволяют сформировать коллективный иммунитет

Кроме того, в холодное время растёт число людей с простудными заболеваниями. В Приморье заболеваемость ОРВИ на данное время регистрируется выше уровня эпидемического порога на 53,6%. Двойное инфицирование — когда человек одновременно заражается и ОРВИ, и COVID-19 — особенно опасно как для самих больных, особенно если у них есть хронические патологии, так и для окружающих, предупреждают врачи.