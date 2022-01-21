В Приморье готовятся к развёртыванию более 300 мест резервного коечного фонда

В Приморье готовятся к развёртыванию более 300 мест резервного коечного фонда
В Приморье готовятся к развёртыванию более 300 мест резервного коечного фонда
Вчера, 15:01Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В крае растёт суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки в крае выявлено ещё 356 случаев COVID-19, сутки назад — 336 новых случаев заражения, по данным на 19 января — 317.

В настоящее время регион готовится к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Анализируя развитие эпидемии в центральной части России, специалисты прогнозируют приход пятой «волны» в Приморье примерно через 2 недели. Хотя первый случай заболевания штаммом «омикрон» новой коронавирусной инфекции уже выявлен у 33-летнего жителя Владивостока, который является офисным работником. Заболевший за пределы региона не выезжал и не был вакцинирован.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, с нового года пациент не выходил на работу, не выезжал за пределы региона и не был вакцинирован от COVID-19.

«Заболевание протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Больной получает лечение и чувствует себя удовлетворительно», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что установлены лица, контактировавшие с пациентом — они изолированы и протестированы. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.

По информации краевого министерства здравоохранения, ведомство формирует резервы медицинских работников, готовит списки волонтёров совместно с учебными отраслевыми учреждениями, на круглосуточный режим переводятся все ПЦР-лаборатории, готовятся к развёртыванию более 300 мест резервного коечного фонда. Также в медучреждениях проводится ревизия и оценка потребности в кислороде, лекарственных препаратах, средств индивидуальной защиты

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора отмечают, что план по законченной вакцинации населения выполнен на 61,2%. Достигнутые показатели не позволяют сформировать коллективный иммунитет.

Кроме того, остаётся напряжённой ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Приморье: эпидемпорог по этой хвори превышен на 477,5%.

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