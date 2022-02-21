В Приморье заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога

За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 1552 новых случая коронавируса, с нарастающим итогом — 140 186. По данным оперштаба на понедельник, 21 февраля, на амбулаторном лечении остаются 18,5 тысяч приморцев.

Высокие показатели заболеваемости за последние трое суток отмечаются во Владивостоке, Спасске-Дальнем и Уссурийске. При этом врачи отмечают, что в «пятую волну» новой коронавирусной инфекции вакцинированные пациенты переносят заболевание легче и выздоравливают за 3-4 дня. С начала пандемии 1 004 478 человек прошли вакцинацию от коронавируса, в том числе однокомпонентным препаратом и вакциной «Спутник М». Завершили иммунизацию 756 835 жителей края. План по законченной вакцинации выполнен на 62,94%. Этот показатель не позволяет сформировать коллективный иммунитет в крае. Также в Приморском крае заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога на 82,6%. Врачи настойчиво рекомендуют вакцинацию и ревакцинацию в качестве одной из самых эффективных мер профилактики. Остается актуальным соблюдение правил личной гигиены, масочного режима, физической дистанции, сокращение контактов, проведение профилактической дезинфекции в помещениях.

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