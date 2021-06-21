Минздрав Приморья прогнозирует ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе

Темп роста заболеваемости коронавирусом в Приморском крае растет ежедневно и уже достиг 22%. Если население не вакцинируется до начала осени, то эпидобстановка значительно ухудшится, сообщила первый заместитель главы краевого минздрава Тамара Курченко.

«Фиксируя рост сейчас, мы можем предполагать, что в осенний период картина по заболеваемости будет даже хуже прошлогодней», — сообщила представитель регионального минздрава. За 10 дней количество ежедневных случаев заражения инфекцией перевалило за 100. По данным на 21 июня, за сутки коронавирусом заболели 101 человек. Еще 10 июня суточный прирост зараженных не превышал 60. По словам Тамары Курченко, стремительно растет не только количество заразившихся COVID-19. Идет серьезный прирост заболевших ОРВИ и воспалением легких. При этом до старта сезонного роста заболеваемости остается еще целых два месяца. В крае активно наращивают коечный фонд. Еще в апреле в регионе оставалось менее 800 коек. Уже установлено более полутора тысяч коек в 19 больницах края. Минздрав регулярно мониторит эпидобстановку, чтобы своевременно развворачивать коечный фонд. «Чтобы избежать значительного ухудшения эпидобстановки осенью, мы настоятельно призываем население пройти вакцинацию до сентября», — призвали граждан в местном минздраве. От коронавируса привились уже 185 452 приморца, а 143 272 жителя края полностью завершили вакцинацию. По словам главы регионального центра вакцинопрофилактики Евгении Воробьевой, вакцины от COVID-19 хватит для всех приморцев. В край поставляют три вида российских вакцин. Для иммунизации населения в основном используется «Гам-КОВИД-Вак», более известный как «Спутник-V», однако при наличии ограничений, врач может посоветовать вакцинацию другим препаратом. За прошедшие две недели препараты доставляли в Приморье трижды. За все время в регион было поставлено 293 534 комплекта вакцин. Кстати, в Приморском крае работают мобильные пункты вакцинации. Чтобы получить прививку, хватит паспорта и СНИЛСа. Кроме того, вакцину можно получить и в стационарных пунктах при медучреждениях, записавшись заранее. В отдаленные населенные пункты края выезжают прививочные бригады. Вакцинироваться можно даже без отрыва от производства, достаточно заявки от руководителя предприятия. По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразились 45 720 приморцев, выздоровели — 42 069 пациентов. Работы по развертыванию коек и вакцинации населения ведутся в рамках реализации государственной программы Приморского края: «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения».

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