Путевки в летние лагеря получили почти две тысячи детей из Приморья

Путевки в летние лагеря получили почти две тысячи детей из Приморья
Путевки в летние лагеря получили почти две тысячи детей из Приморья
Сегодня, 11:55Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
В Приморье детям из семей с низким достатком приобрели путёвки в летние лагеря — всего выдано более 1990 путёвок. На отправку ребят на оздоровительный отдых в краевом бюджете предусмотрено 78,6 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.

В министерстве труда и социальной политики Приморья отметили, что этим летом более 1,8 тысячи подростков смогут отдохнуть в загородных и профильных лагерях Партизанского района, бухты Врангеля, Спасском и Кировском районах.

Еще 200 детей поедут в санаторий «Сахарный ключ» во Владивостоке.

«В июне стартовали первые смены: 235 школьников приехали на смену в лагере „Наши гости 3“, более 100 ребят отдыхают в „Мечте“ в Кировском районе», — рассказали специалисты ведомства.

Кроме того, детские оздоровительные мероприятия пройдут и в социально-реабилитационных центрах Приморья.

Так, в начале лета специалисты Уссурийского социально-реабилитационного центра организовали для ребят экскурсию в этнографический парк «Изумрудная долина».

В Кавалеровском центре «Детство» к началу каникул дети подготовили творческие рисунки — выставка открылась в кинотеатре «Россия». Также, для ребят организовали поездки в бассейн и оздоровительные летние прогулки.

Спортивные праздники «Форд Боярд», «Сильные, смелые, ловкие», эстафеты «Летняя карусель» и «В гости к Лесовичку», экскурсию в Сафари-парк организовали для детей в Находкинском социально-реабилитационном центре «Альбатрос».

Заинтересовать ребят могут путешествие-викторина «В мире сказок», спортивно-игровая программа «Зеленая планета собирает друзей», праздник Нептуна, волейбольные баттлы и занятия в арт-мастерских, которые пройдут для школьников в Спасском социально-реабилитационном центре.

Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая отметила, что летние смены — отличная возможность для детей из семей с низким достатком провести каникулы интересно и с пользой для здоровья.

«Ежегодно путевки таким семьям предоставляются бесплатно, расходы берет на себя краевой бюджет. Лагеря, которые ждут на отдых ребят, имеют санэпидзаключения и соблюдают все необходимые нормы и правила безопасности», — заключила руководитель ведомства.

Сюжеты:
Приморский край
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