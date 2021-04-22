В Приморье медикам из отдаленных районов увеличат доплаты

В Приморье медикам из отдаленных районов увеличат доплаты

Сегодня, 10:49
Здоровье и экология
Фото: ИК "Золотой Рог"
Приморье рассчитывает на получение 40-50 новых машин скорой помощи
Как заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко по итогам оглашения Президентом РФ Владимиром Путиным Послания к Федеральному Собранию 21 апреля, Приморье в этом году сосредоточит усилия на вакцинации населения от COVID-19 и развитии первичного звена здравоохранения.

Надо отметить, что одной из ключевых тем Послания в этом году традиционно стало здравоохранение. Прежде всего глава государства призвал продолжить борьбу с распространением инфекции, обеспечив массовую вакцинацию населения. Приморский край на сегодняшний день получил уже более 116 тысяч доз отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Более 88 тысяч жителей региона сделали первую прививку, почти 59 тысяч приморцев — завершили иммунизацию, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

«Двигаемся планово, вакцина поступает в лечебные учреждения края. Сейчас нужно эту работу усилить, в период прививочной кампании от клещевого энцефалита кто-то решил перенести прививку от коронавируса на лето. Но мы должны создать все условия, чтобы человек мог привиться и легче перейти осенний порог заболеваемости. За лето нужно максимальное количество людей провакцинировать», — прокомментировал по итогам мероприятия Олег Кожемяко.

Президент также поручил параллельно с вакцинацией уделить особое внимание профилактическим осмотрам граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, усилить профилактику болезней органов дыхания. Медучреждения Приморья уже начали постепенно возвращаться к оказанию плановой помощи, проводить диспансеризацию населения, по краю поехали мобильные диагностические комплексы.

«В 2020 году мы приобрели восемь таких комплексов, в этом году необходимо закупить еще не менее 15. Это позволит проводить диагностику в самых отдаленных населенных пунктах края», — заявил губернатор.

Развитие первичного звена — еще один приоритет региона, о котором в своем обращении заявил Президент России. По словам Владимира Путина, в ближайшие три года села и малые города страны получат 5 тысяч новых скорых. Приморье рассчитывает на 40-50 новых машин. За последние 1,5 года в край уже пришли 60 единиц транспорта. Дополнительную поддержку получат и медики из отдаленных районов.

«Будем усиливать первичное звено, для медицинского персонала из отдаленных районов — увеличивать подъемные, доплаты. Такие решения мы приняли. Сейчас в крае действуют меры поддержки для первичного звена — доплаты, компенсационные выплаты. Вместе с Правительством России будем развивать решения, которые озвучил Президент, чтобы медицина была доступной и удовлетворяла спрос населения», — обозначил Губернатор Приморья.

Сюжеты:
Приморье
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