Приморский фельдшер может стать лучшим в России

Приморский фельдшер может стать лучшим в России
Приморский фельдшер может стать лучшим в России
Сегодня, 18:34Здоровье и экологияФото: primorsky.ru
В Приморье впервые прошёл всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Во время регионального этапа состязаний удалось определить победителей в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер».

В министерстве труда и социальной политики Приморского края сообщили, что конкурс прошел на площадке Уссурийской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

Специалисты региона поборолись за звание лучших в своей сфере, продемонстрировали знания как в теории, так и на практике.

«Все участники показали работу высокого уровня, глубокие знания технологии оказания ветеринарной помощи, четкое соблюдение правил охраны труда», — рассказали члены жюри.

На первом месте, по итогам конкурса, оказалась сотрудница Михайловской станции по борьбе с болезнями животных Анна Бердник, которая с 2005 года работает ветеринарным фельдшером. Победительница получила благодарственное письмо министерства труда Приморья и денежный приз — 35 тысяч рублей.

В 2021 году Анна поборется за звание «Лучшего ветеринарного фельдшера» на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в сентябре в Самарской области на площадке Поволжской агропромышленной выставки.

«Серебро» получил Евгений Коваленко, а бронзовым призёром стала Анна Доду.

Анна и Евгений — специалисты Октябрьской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, также были награждены благодарственными письмами министерства труда и денежными выплатами в 30 и 25 тысяч рублей, соответственно.

Других участников конкурса в Приморье отметили благодарностями министерства. Их получили: специалисты Спасской ветеринарной станции Валентина Губанова, Марина Швед, специалист Михайловской станции по борьбе с болезнями животных Елена Мураева, специалист Октябрьской ветеринарной станции Марина Красикова.

В приморском минтруда отметили, что региональный этап конкурса профмастерства «Лучший по профессии» будет проводиться в крае ежегодно.

«В дальнейшем еще больше представителей рабочих профессий Приморья смогут побороться за звание лучших в России. Уверена, достижения и передовой опыт наших специалистов будут высоко оценены на всероссийском уровне», — заявила министра труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

Отметим, что всероссийский конкурс «Лучший по профессии» ежегодно проводится Минтрудом России совместно с федеральными и региональными ведомствами, общероссийскими объединениями профсоюзов и работодателей с 2012 года.

Главная цель конкурса — повысить престиж рабочих профессий, востребованных на рынке труда, и отметить высокую квалификацию и профессионализм участников конкурса.

Кроме того, ежегодно мастерство специалистов-призеров федерального этапа конкурса в каждой номинации отмечается денежным поощрением: 300, 200 и 100 тысяч рублей получают специалисты, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Региональный этап конкурса проводятся в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027.

Сюжеты:
Приморский край
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