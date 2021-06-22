Среди заболевших коронавирусом в Приморье много молодёжи

В Приморском крае растёт число заболевших COVID-19 — оперштаб сообщает, что за минувший день выявлено 102 новых случая заболевания. В это связи, в регионе развёрнуто 1 620 коек для лечения пациентов.

Стоит отметить, что рост заболеваемости ковидом в Приморье фиксируется в течение последних пяти недель. За это время в крае перепрофилировали под ковидные госпитали две больницы и отделения стационаров, оборудовали более 800 дополнительных коек. В приморском минздраве сообщили, что план развертывания коечного фонда ежедневно корректируется с учетом текущей эпидемиологической обстановки. По словам специалистов, среди госпитализированных растёт число молодёжи. «Если раньше мы говорили, что люди среднего возраста переносят инфекцию относительно легко, кроме тех, у кого есть сопутствующие серьезные заболевания, то сейчас среди госпитализированных каждый седьмой пациент — младше 40 лет. Около 20% ­– люди 40-60 лет. То есть удельный вес старшей возрастной группы в структуре госпитализированных уменьшился», — рассказала министр здравоохранения Анастасия Худченко. В министерстве отметили, что причина таких изменений — более ответственный подход граждан старшего возраста к вакцинации. «Мы с самого начала прививочной кампании делали упор на необходимость вакцинации именно старшей возрастной группы. Поэтому сегодня и видим снижение численности этих пациентов в числе госпитализированных. В реестре вакцинированных лица старше 65 лет занимают до 43%», — сказала Худченко. По мнению медработников, рост числа заболевших среди молодёжи связан с особенностями инфекции в этом сезоне. При этом COVID-19 — «вакциноуправляемая» инфекция. Люди старше 18 лет могут пройти бесплатную вакцинацию в стационарных и мобильных пунктах, развернутых в каждом муниципалитете Приморского края. По данным оперативного штаба, на 22 июня коронавирусом заболели еще 102 приморца, за весь период эпидемии — 45 822 человека, выздоровели 42 111 пациентов (+42 за сутки). Вакцинацию прошли 188 251 человек, обе прививки поставили 144 697 из них. Стоит отметить, что оснащение больниц и программа вакцинации в регионе проводятся в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027.

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