Среди заболевших коронавирусом в Приморье много молодёжи

Среди заболевших коронавирусом в Приморье много молодёжи
Среди заболевших коронавирусом в Приморье много молодёжи
Сегодня, 18:05Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
В Приморском крае растёт число заболевших COVID-19 — оперштаб сообщает, что за минувший день выявлено 102 новых случая заболевания. В это связи, в регионе развёрнуто 1 620 коек для лечения пациентов.

Стоит отметить, что рост заболеваемости ковидом в Приморье фиксируется в течение последних пяти недель. За это время в крае перепрофилировали под ковидные госпитали две больницы и отделения стационаров, оборудовали более 800 дополнительных коек.

В приморском минздраве сообщили, что план развертывания коечного фонда ежедневно корректируется с учетом текущей эпидемиологической обстановки.

По словам специалистов, среди госпитализированных растёт число молодёжи.

«Если раньше мы говорили, что люди среднего возраста переносят инфекцию относительно легко, кроме тех, у кого есть сопутствующие серьезные заболевания, то сейчас среди госпитализированных каждый седьмой пациент — младше 40 лет. Около 20% ­– люди 40-60 лет. То есть удельный вес старшей возрастной группы в структуре госпитализированных уменьшился», — рассказала министр здравоохранения Анастасия Худченко.

В министерстве отметили, что причина таких изменений — более ответственный подход граждан старшего возраста к вакцинации.

«Мы с самого начала прививочной кампании делали упор на необходимость вакцинации именно старшей возрастной группы. Поэтому сегодня и видим снижение численности этих пациентов в числе госпитализированных. В реестре вакцинированных лица старше 65 лет занимают до 43%», — сказала Худченко.

По мнению медработников, рост числа заболевших среди молодёжи связан с особенностями инфекции в этом сезоне. При этом COVID-19 — «вакциноуправляемая» инфекция.

Люди старше 18 лет могут пройти бесплатную вакцинацию в стационарных и мобильных пунктах, развернутых в каждом муниципалитете Приморского края.

По данным оперативного штаба, на 22 июня коронавирусом заболели еще 102 приморца, за весь период эпидемии — 45 822 человека, выздоровели 42 111 пациентов (+42 за сутки). Вакцинацию прошли 188 251 человек, обе прививки поставили 144 697 из них.

Стоит отметить, что оснащение больниц и программа вакцинации в регионе проводятся в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокКоронавирусCOVID-19
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы