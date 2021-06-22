Среди заболевших коронавирусом в Приморье много молодёжи

Стоит отметить, что рост заболеваемости ковидом в Приморье фиксируется в течение последних пяти недель. За это время в крае перепрофилировали под ковидные госпитали две больницы и отделения стационаров, оборудовали более 800 дополнительных коек.
В приморском минздраве сообщили, что план развертывания коечного фонда ежедневно корректируется с учетом текущей эпидемиологической обстановки.
По словам специалистов, среди госпитализированных растёт число молодёжи.
«Если раньше мы говорили, что люди среднего возраста переносят инфекцию относительно легко, кроме тех, у кого есть сопутствующие серьезные заболевания, то сейчас среди госпитализированных каждый седьмой пациент — младше 40 лет. Около 20% – люди 40-60 лет. То есть удельный вес старшей возрастной группы в структуре госпитализированных уменьшился», — рассказала министр здравоохранения Анастасия Худченко.
В министерстве отметили, что причина таких изменений — более ответственный подход граждан старшего возраста к вакцинации.
«Мы с самого начала прививочной кампании делали упор на необходимость вакцинации именно старшей возрастной группы. Поэтому сегодня и видим снижение численности этих пациентов в числе госпитализированных. В реестре вакцинированных лица старше 65 лет занимают до 43%», — сказала Худченко.
По мнению медработников, рост числа заболевших среди молодёжи связан с особенностями инфекции в этом сезоне. При этом COVID-19 — «вакциноуправляемая» инфекция.
Люди старше 18 лет могут пройти бесплатную вакцинацию в стационарных и мобильных пунктах, развернутых в каждом муниципалитете Приморского края.
По данным оперативного штаба, на 22 июня коронавирусом заболели еще 102 приморца, за весь период эпидемии — 45 822 человека, выздоровели 42 111 пациентов (+42 за сутки). Вакцинацию прошли 188 251 человек, обе прививки поставили 144 697 из них.
Стоит отметить, что оснащение больниц и программа вакцинации в регионе проводятся в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027.