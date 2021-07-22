«Качество услуг»: В 2021 году в Приморье заменят более 20 километров старых труб

Более 15 километров водопроводных и 4 километра канализационных труб заменит «Примиводоканал» в 2021 году. По словам сотрудников предприятия, это должно повысить надёжность подачи воды, её качество и улучшить экологию Приморского края.

Ремонтные работы во Владивостоке идут по следующим адресам: — улицы Героев Тихоокеанцев, 28 — Кипарисовая, 16; — улицы Ивановская, 6/4 — Воропаева, 6; — улицы Дальзаводская, 2 — Капитана Шефнера, 2; — улицы Некрасовская, 52а — Некрасовская, 70; — районы Нагорного парка и рынка на Спортивной. Всего во Владивостоке отремонтируют более восьми километров водоводов. Кроме того, планируется планируется перекладка сетей от улицы Аэродромная до поселка Подножье на острове Русский «Одновременно с заменой сетей меняются и ремонтируются задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки, колодцы, насосные агрегаты и другое оборудование», — сообщили в Примводоканале. Помимо водопровода, сотрудники водоканала отремонтируют канализационные сети регионального центра: это самотечный канализационный коллектор на полуострове Де-Фриз, напорный коллектор от насосной станции «Лазурная». Также в планах — продолжить переключение стоков на очистные сооружения, для этого начинаются работы на КНС 27 в Первомайском районе Владивостока. Оборудование на насосных станциях тоже отремонтируют. Масштабные работы пройдут на гидроузлах, обеспечивающих Владивосток и юг Приморья водой — на Пионерском гидроузле в районе Седанки идёт капитальный ремонт плит днища, кровли здания энергоблока. Параллельно рабочие прокладывают дренажную трубу, занимаются устройством вытяжной вентиляции в цехах производства. На Богатинском гидроузле идёт замена насосов и электрооборудования, модернизация схемы управления электролизных установок в цехах по производству гипохлорита натрия. В Артемовском городском округе в районе села Многоудобное капитально ремонтируют шахтный водосброс, наружную железобетонную поверхность водоприемной воронки. Стоит отметить, что работы по замене водоводов и канализационных сетей ведутся и в других районах края: в Артёме, Шкотово, Михайловке, Преображении, Лазо. Зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко отметила, что эти работы повысят надежность подачи воды, её качество, а также улучшат экологическую обстановку. «Вместе с этими работами в семи муниципалитетах Приморья в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ прокладываются новые водоводы, строятся очистные сооружения, станции водоочистки. Многие объекты будут сданы уже в ближайшие месяцы», — сказала она. Напомним, что работы по замене водопроводных и канализационных систем в Приморье ведутся в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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