«Качество услуг»: В 2021 году в Приморье заменят более 20 километров старых труб

«Качество услуг»: В 2021 году в Приморье заменят более 20 километров старых труб
«Качество услуг»: В 2021 году в Приморье заменят более 20 километров старых труб
Сегодня, 17:27Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
Более 15 километров водопроводных и 4 километра канализационных труб заменит «Примиводоканал» в 2021 году. По словам сотрудников предприятия, это должно повысить надёжность подачи воды, её качество и улучшить экологию Приморского края.

Ремонтные работы во Владивостоке идут по следующим адресам:

— улицы Героев Тихоокеанцев, 28 — Кипарисовая, 16;

— улицы Ивановская, 6/4 — Воропаева, 6;

— улицы Дальзаводская, 2 — Капитана Шефнера, 2;

— улицы Некрасовская, 52а — Некрасовская, 70;

— районы Нагорного парка и рынка на Спортивной.

Всего во Владивостоке отремонтируют более восьми километров водоводов. Кроме того, планируется планируется перекладка сетей от улицы Аэродромная до поселка Подножье на острове Русский

«Одновременно с заменой сетей меняются и ремонтируются задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки, колодцы, насосные агрегаты и другое оборудование», — сообщили в Примводоканале.

Помимо водопровода, сотрудники водоканала отремонтируют канализационные сети регионального центра: это самотечный канализационный коллектор на полуострове Де-Фриз, напорный коллектор от насосной станции «Лазурная». Также в планах — продолжить переключение стоков на очистные сооружения, для этого начинаются работы на КНС 27 в Первомайском районе Владивостока. Оборудование на насосных станциях тоже отремонтируют.

Масштабные работы пройдут на гидроузлах, обеспечивающих Владивосток и юг Приморья водой — на Пионерском гидроузле в районе Седанки идёт капитальный ремонт плит днища, кровли здания энергоблока. Параллельно рабочие прокладывают дренажную трубу, занимаются устройством вытяжной вентиляции в цехах производства.

На Богатинском гидроузле идёт замена насосов и электрооборудования, модернизация схемы управления электролизных установок в цехах по производству гипохлорита натрия.

В Артемовском городском округе в районе села Многоудобное капитально ремонтируют шахтный водосброс, наружную железобетонную поверхность водоприемной воронки.

Стоит отметить, что работы по замене водоводов и канализационных сетей ведутся и в других районах края: в Артёме, Шкотово, Михайловке, Преображении, Лазо.

Зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко отметила, что эти работы повысят надежность подачи воды, её качество, а также улучшат экологическую обстановку.

«Вместе с этими работами в семи муниципалитетах Приморья в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ прокладываются новые водоводы, строятся очистные сооружения, станции водоочистки. Многие объекты будут сданы уже в ближайшие месяцы», — сказала она.

Напомним, что работы по замене водопроводных и канализационных систем в Приморье ведутся в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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