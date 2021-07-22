Отходы и эковолонтёры: Экологический форум состоится в Приморье

Школьники, студенты, учёные, эко-активисты, предприниматели, сотрудники администрации Владивостока и правительства Приморья примут участие в молодёжном форуме «Новое знание: Экология», который пройдёт в ДВФУ на острове Русский с 23 по 25 июля.

Главные темы, которые участники обсудят во время мероприятия — сохранение биоразнообразия Земли, борьба с главными экологическими проблемами современности, осознанное потребление, грамотное обращение с отходами, волонтёрство и карьера в области экологии. В программе мероприятия также предусмотрены: игра-квиз «Экология Дальнего Востока», воркшоп по созданию экологичных вещей, высадка саженцев, лекции, дискуссии, командные игры. Во время дискуссии «Экологичное будущее Приморского края» участники обсудят переход региона на раздельный сбор мусора. Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что форум станет отличной площадкой для выработки путей решения вопросов охраны окружающей среды. «Использование передовых технологий, сохраняющих природу — общая задача власти, бизнеса, ученых. А без прививания детям уважения, любви к биоразнообразию вообще сложно говорить о чем-то прогрессивном в этой сфере. И такие встречи помогают не только заострить внимание на экологических проблемах, но и, во многом, не допустить их», — рассказала зампред. Напомним, что в регионе действует государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.

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