Углублённая диспансеризация для COVID-пациентов открылась в больницах Приморья

Приём граждан, переболевших коронавирусом, на углубленную диспансеризацию начался во всех медицинских организациях Приморья. Обследование должны пройти более 94 тысяч человек, сообщили в краевом минздраве.

Специалисты ведомства отметили, что приоритетными группами для проведения обследования являются граждане, переболевшие COVID-19, которые при этом имеют два и более хронических неинфекционных заболевания, — в регионе таких 2 829 человека. Вторая группа приоритета — граждане, перенесшие COVID-19, имеющие одно хроническое заболевание или не имеющие таковых. Ко второй группе относятся 91 252 человека. Пациентов двух групп медицинские организации и представители страховых компаний будут приглашать по записи. Углубленная диспансеризация объявлена в регионах России с 1 июля. В региональном минздраве уточнили, что углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. «Первый из них включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта. Для переболевших COVID-19 к списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования — эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация», — рассказали специалисты. Вместе с тем, в Приморье также идёт ежегодная общая диспансеризация для всех граждан в возрасте от 18 лет и старше — работающих, неработающих, обучающихся в образовательных организациях по очной форме. По словам специалистов, осмотр показан один раз в три года для людей в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно для граждан старше 40 лет. «Если чувствуешь себя хорошо — проходить диспансеризацию все равно надо, так как диспансеризация позволяет выявить раннее изменение в состоянии здоровья человека, когда еще нет клинических проявлений или его предрасположенность к заболеваниям на основании имеющихся факторов риска», — сообщила представитель Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Дега. Записаться на диспансеризацию граждане могут в регистратуре или на сайте поликлиники, к которой прикреплены, а также через портал Госуслуги. Кроме того, сами поликлиники и страховые компании активно звонят гражданам и присылают СМС-сообщения с приглашением пройти диспансеризацию. Стоит отметить, что в данный момент в Приморье общую диспансеризацию прошли 26% населения от запланированного на 2021 год показателя.

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