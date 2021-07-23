В стационарах Приморье более 800 больных с COVID-19

В Приморье более чем в два раза выросло количество тяжелых и крайне тяжелых больных коронавирусом в сравнении с пиком второй волны COVID-19. Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в стране накаляется и по данным сайта «стопкоронавирус» за сутки в стране зафиксировали 796 летальных случаев.

Агрессивный штамм SARS-CoV-2 быстрее распространяется и обладает большей летальностью. Вызывает стремительное и обширное поражение легких. У пациентов чаще возникают цитокиновый шторм. [...] Этот неконтролируемый всплеск иммунных комплексов часто приводит к фатальному отключению органов», — рассказал Илья Капшук. По словам заведующего специализированной реанимацией инфекционного госпиталя Находкинской городской больница Ильи Капшука, тяжело и очень тяжело переносят болезнь каждый четвертый пациент. При этом около трети из них уже не могут обходиться без ИВЛ. Врач отметил, что в январе 2021 года, на пике второй волны коронавируса, «тяжелым» был лишь каждый седьмой госпитализированный. Коронавирусная инфекция усугубляет течение хронических болезней. Однако еще не зафиксировано ни одного летального случая среди тех, кто уже привился. На сегодняшний день Приморский край укомплектован 2 328 койками в 23 стационарах для лечения зараженных коронавирусом или больных пневмонией. Это всего на 539 коек меньше, чем на пике осеннего роста заболеваемости. По данным специалистов, резко увеличилось число тяжелобольных среди молодежи. Глава минздрава Мизаил Мурашко подчеркнул, что вакцинация теперь необходима для всех, а не только людям пожилого возраста. Привиться в Приморье можно в любом из двухсот стационарных и мобильных пунктов вакцинации, кроме того к услугам приморцев еще два передвижных пункта в Артеме и Уссурийске. По последним данным оперштаба Прииморья, в регионе зафиксировано 885 летальных случаев с начала эпидемии. Прирост инфицированных составил 263 пациента за сутки. В стационарах края в тяжелой форме находятся 802 человека.

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